Lũ các sông miền Bắc đang lên

Mưa giảm từ đêm qua, song nhiều thủy điện xả kết hợp lũ thượng nguồn đổ về hạ du khiến mực nước nhiều sông miền Bắc lên cao.

Từ đêm qua đến sáng nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và bắc Nghệ An mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay có nơi trên 80 mm như: trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88 mm, trạm Chiềng Nơi (Sơn La) 90 mm, trạm Giao An (Thanh Hóa) 123 mm, trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154 mm. Lượng mưa này đã giảm một nửa so với hôm trước.

Dùng thuyền cứu hộ tiếp tế cho người dân vùng ngập lụt ở tỉnh Lào Cai. Ảnh: Giang Huy

Mưa giảm, song lượng mưa tích lũy từ hai ngày trước lớn, cộng với lũ thượng nguồn và thủy điện xả nên lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên.

Cơ quan khí tượng ghi nhận lúc 7h hôm nay, mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái trên báo động ba 0,8 m; sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động ba 0,7 m; sông Lục Nam dưới báo ba 0,3 m; sông Cầu tại Đáp Cầu trên báo động hai; sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động hai 0,1 m.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, lũ sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,4 m, trên báo động một 0,4 m; trên sông Hồng tại trạm Hà Nội 8,76 m, dưới báo động một 0,74 m.

Tại Bắc Trung Bộ, lũ trên sông Mã (Thanh Hóa) tại Giàng trên báo động hai 0,31 m; sông hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở đỉnh báo động hai, đều rút so với chiều qua 0,3-0,5 m.

Nước tràn bờ sông Nhuệ, Hà Nội, sáng 1/10. Ảnh: Võ Hải

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn dao động ở đỉnh, lũ trên sông Mã, sông Lục Nam sẽ xuống dưới báo động hai, trên sông Thao xuống dưới mức báo động ba. Lũ trên sông Lô, Cầu, Thương và Thái Bình tiếp tục lên trên báo động ba.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cả sẽ xuống dưới báo động hai, sông Lục Nam và Thao xuống báo động một, sông Mã tiếp tục xuống và ở trên báo động một. Lũ sông Lô sẽ đạt đỉnh ở báo động ba, sông Cầu, Thương và Thái Bình tiếp tục lên mức báo động ba và trên báo động ba.

Nước sông dâng cao, đặc biệt ở báo động hai, ba (cao nhất báo động ba) sẽ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, gây áp lực cho hệ thống đê điều, bờ kè, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh.

Dựa vào lượng mưa, dự báo mưa và độ ẩm đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét mức rất cao ở 23 xã phường của tỉnh Tuyên Quang, giảm 46 đơn vị so với một ngày trước.

Ngoài ra, 298 xã khác của các tỉnh thành Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

TP Hà Nội mưa lớn hôm qua, đất đã bão hòa nên vùng núi như Ba Vì, Sóc Sơn, Mê Linh cũng đối diện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Gia Chính