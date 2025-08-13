Lũ ập về trong đêm ở Lâm Đồng

Lũ trên sông Đạ Huoai dâng cao rạng sáng 13/8 sau mưa lớn, cuốn trôi cầu dân sinh, gây ngập hàng chục nhà, hư hỏng nhiều tài sản.

Từ đêm 12/8, mưa lớn liên tục khiến nước từ khu vực rừng Đá Bàn và đèo Tà Pứa đổ về, làm sông Đạ Huoai dâng nhanh. Rạng sáng nay, nước tràn vào nhiều nhà dân hai bên bờ, có nơi ngập hơn một mét, chảy xiết.

Cầu dân sinh bắc qua sông Đạ Huoai bị nước cuốn. Ảnh: Hoài Thanh

Ông K'Hàng Rầu (thôn 8, xã Đạ Huoai 3) kể, khoảng 4h, khi cả gia đình đang ngủ, nước bất ngờ tràn vào. "Nước ào ào đổ về, không kịp trở tay", ông nói. Bốn người thoát ra ngoài an toàn, nhưng toàn bộ vật dụng, máy móc sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi, thiệt hại ước 100 triệu đồng.

Tại thôn 8, một số nhà bị nứt tường, sập, cầu treo dài 50 m nối vào khu sản xuất bị lũ cuốn trôi. Thôn 1 xảy ra trượt lở đồi trồng sầu riêng, nhiều đoạn tỉnh lộ 713 và đường liên thôn bị hư hỏng.

Nước lũ bất ngờ tràn vào nhà dân ở thôn 8, Đạ Huoai 3. Ảnh: Hoài Thanh

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Trinh cho biết trận lũ không gây thiệt hại về người. Gần 300 người gồm lực lượng công an, dân quân, quân đội đã hỗ trợ dọn dẹp, tìm kiếm tài sản, đồng thời kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và thống kê thiệt hại để hỗ trợ dân.

Trước đó, từ chiều 12/8, nhiều nơi ở Lâm Đồng mưa lớn. Tại phường Xuân Trường (Đà Lạt), lượng mưa 70 mm gây sạt lở taluy xuống quán cà phê, làm hai người chết. Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt ngập, một người mắc kẹt trong nhà ở đường Lữ Gia được cứu an toàn.

UBND tỉnh đã yêu cầu rà soát các khu vực nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán dân, và đình chỉ thi công công trình trên sườn dốc, taluy không an toàn.

Một nhà dân bị lũ gây sập tường được lực lượng dân quân giúp dọn dẹp. Ảnh: Hoài Thanh

Hoài Thanh - Trường Hà