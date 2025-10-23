'Lớp học' trang bị kiến thức phụ khoa cho phái nữ Việt

Nhãn hàng Canesbalance ra mắt loạt video giáo dục "Lớp môi love môi" nhằm giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe vùng kín một cách khoa học.

Sức khỏe phụ khoa từ lâu đã là một chủ đề khó nói, một góc khuất thầm kín mà phụ nữ thường ngại sẻ chia. Chính sự im lặng này đã khiến nhiều người phải đối mặt với các bệnh lý phụ khoa vì không có đủ kiến thức để tự bảo vệ.

Khoảnh khắc của cô giáo Thiên Thanh cùng 3 cô "học trò" trong "Lớp môi love môi". Ảnh: Canesbalance

Hệ lụy khi thiếu kiến thức chăm sóc phụ khoa

Theo thống kê từ Bộ Y tế, 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi) từng mắc ít nhất một bệnh phụ khoa trong đời. Tốc độ tăng ca mắc bệnh lên tới 15-27% mỗi năm, với 75% phụ nữ từng bị viêm nấm phụ khoa. Điều đáng báo động hơn cả là 72,3% phụ nữ tái viêm nhiễm chỉ trong vòng 13 tháng nếu không chăm sóc đúng cách. Vì e ngại khi chia sẻ hoặc tìm kiếm thông tin khoa học chính thống, nhiều phụ nữ đã bỏ qua triệu chứng để chẩn đoán và điều trị bệnh lý phụ khoa.

Nỗi sợ hãi và sự e ngại khi tìm kiếm thông tin chính thống đã khiến phụ nữ đặt niềm tin vào những phương pháp thiếu cơ sở khoa học. Thay vì tham khảo ý kiến chuyên gia y tế, không ít người vẫn tin vào các mẹo dân gian như rửa bằng chè xanh, xông lá trầu không để vệ sinh vùng kín. Song song đó, nhiều thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khác như thụt rửa sâu, tẩy lông hay mặc đồ bó sát lại càng làm rối loạn hệ vi sinh âm đạo.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, điều cốt lõi để vùng kín khỏe mạnh là duy trì độ pH lý tưởng trong khoảng 3,8-4,5 và cân bằng hệ vi sinh. Khi môi trường này bị xáo trộn, vi khuẩn và nấm có hại sẽ dễ dàng bùng phát, gây ra những cơn ngứa ngáy, khó chịu và tái viêm nhiễm dai dẳng. Những lầm tưởng vừa gây tổn hại về mặt thể chất, vừa ảnh hưởng đến sự tự tin và chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

Lớp học sáng tạo phá bỏ rào cản e ngại phụ khoa

Trong nỗ lực thay đổi cách tiếp cận kiến thức phụ khoa một cách tự nhiên và cởi mở hơn, nhãn hàng Canesbalance (Bayer) đã khởi xướng series giáo dục "Lớp môi love môi". Sáng kiến lấy cảm hứng từ mô hình lớp học phổ thông quen thuộc, nơi mỗi "môn học" được biến tấu thành một bài học về sức khỏe vùng kín.

"Lớp môi love môi" - series từ Canesbalance là nơi các nàng được tiếp cận kiến thức đúng và được lắng nghe, chia sẻ về vùng "môi dưới". Ảnh: Canesbalance

Bằng cách lồng ghép kiến thức y khoa vào các môn học, series đã xóa bỏ rào cản tế nhị và đưa sức khỏe phụ khoa trở thành kiến thức phổ thông. Trong giờ Địa lý, người xem được định vị bản đồ cơ thể, tìm hiểu cấu tạo chi tiết từng bộ phận và chức năng của hệ sinh sản. Giờ Hóa học giúp giải thích những dấu hiệu bất thường, như khí hư, mùi lạ hay tình trạng ngứa rát bằng cơ sở khoa học. Giờ Toán học lại mang đến một góc nhìn trực quan thông qua các con số báo động về tỷ lệ phụ nữ mắc và tái phát bệnh phụ khoa. Với Thể dục, phụ nữ được hướng dẫn cách vệ sinh đúng, chọn sản phẩm phù hợp, tránh thói quen gây hại.

Đặc biệt, giờ giải lao trở thành sân chơi để bóc mẽ những quan niệm sai lầm phổ biến. Kết thúc buổi học, một bài kiểm tra hiểu "môi dưới" củng cố kiến thức, giúp phụ nữ tự "ghi điểm" cho sức khỏe của mình.

Các "học sinh" của "Lớp môi love môi" chia sẻ những quan niệm sai lầm phổ biến liên quan đến sức khỏe "cô bé". Ảnh: Canesbalance

Để những nội dung sáng tạo thêm hấp dẫn, chương trình hợp tác những gương mặt quen thuộc với giới trẻ như Trang Hý, Tizi, Emma hay bác sĩ Thiên Thanh. Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và khoa học giúp bài học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời phá vỡ rào cản e ngại khi nói về phụ khoa.

Với thông điệp cốt lõi "Phá vỡ im lặng, kiến tạo sức khỏe" xuyên suốt series "Lớp môi love môi", Canesbalance vừa đóng vai trò là người đồng hành nâng cao nhận thức vừa mang đến một giải pháp khoa học, an toàn để hỗ trợ phụ nữ Việt chủ động bảo vệ sức khỏe. Đại diện Canesbalance khẳng định: "Mỗi phụ nữ đều có thể tự tin làm chủ sức khỏe của mình, bước ra khỏi sự im lặng và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn khi được trang bị kiến thức và giải pháp đúng đắn".

Diệp Chi