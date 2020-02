Những siêu du thuyền từng cập cảng Việt Nam

Việt Nam từng đón những du thuyền cao cấp nổi tiếng như MSC Splendida, Silver Spirit, Crystal Symphony...

Là một trong 10 du thuyền lớn nhất thế giới của hãng Royal Caribbean, Voyager of the Seas có sức chứa gần 4.000 hành khách. Con tàu trị giá 650 triệu USD, cao 15 tầng, dài 311 m và rộng tới 51 m, với 1557 cabin từ 15 - 99 m2. Du thuyền có đến 8 nhà hàng, 7 quầy bar và lounge cho khách lựa chọn.

Spectrum of the sea

Cuối tháng 1, tàu Spectrum of the Seas đưa 6.750 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng Chân Mây, Huế và Nha Trang, Khánh Hòa. Du thuyền 5 sao này từng ghé Việt Nam vào tháng 5/2019.

Siêu du thuyền có 16 tầng với sức chứa khoảng 4.200 hành khách và hơn 1.300 thành viên thủy thủ đoàn. Cabin cao cấp nhất là phòng suite gia đình rộng tới hơn 120 m2 có thể phục vụ tới 11 khách, với công viên thu nhỏ dành cho trẻ em và rạp chiếu phim 3D riêng.



Phòng Family Suite có giá 20.000 USD một tuần. Ảnh: The Points Guys.

Điểm gây ấn tượng nhất với hành khách là những không gian vui chơi ngoài trời không khác gì công viên giải trí nổi giữa đại dương. Khách có thể thử cảm giác mạnh với những pha nhảy bungee của trò Sky Pad, thưởng thức đồ uống do robot pha chế tại Bionic Bar, lướt sóng nhân tạo, chơi bắn súng laser... Những hoạt động này có phần tương đồng với Voyager of the Seas, do cùng đội du thuyền của hãng Royal Caribbean.

Spectrum of the Seas Video: Royal Caribbean.

Siêu du thuyền Aviva

Tháng 5/2019, người dân miền Tây xôn xao khi thấy siêu du thuyền neo trên sông Hậu. Đó là Aviva trị giá 150 triệu USD của Joe Lewis, tỷ phú Anh, chủ đội bóng Tottenham Hotspur.

Con tàu dài 98,4 m, xếp hạng 46 trong danh sách những du thuyền dài nhất thế giới, theo CNBC. Aviva nặng khoảng 4.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 20 hải lý/h. Mỗi tầng trên du thuyền có trần cao 2,6 m, cửa sổ dài 9 mét chạy dọc từng phòng và ban công kính bao quanh.



Boong tắm nắng trên siêu du thuyền được thiết kế như một salon ngoài trời, có mái che và hồ bơi - nơi khách dùng bữa hoặc xem chiếu phim vào buổi đêm. Khách có thể dùng thang máy, bể bơi ngoài trời, phòng tập thể hình, chơi tennis và đàn piano.