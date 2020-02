Trong cùng một ngày, hai du thuyền nổi tiếng thế giới cập các cảng Thị Vải, Hiệp Phước chở hàng nghìn khách đến TP HCM, Vũng Tàu…

Tàu MSC Splendida cập cảng Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu từ sáng sớm 22/2, chở 1.400 du khách. Nhân viên kiểm dịch y tế Việt Nam đưa thiết bị lên đo thân nhiệt hành khách, yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi những người trên tàu bước xuống cầu cảng.

Du thuyền MSC Splendida khi cập cảng Thị Vải. MSC Splendida được ví là khách sạn nổi sang trọng bậc nhất thế giới, với 18 tầng, nhiều bể bơi, nhà hàng, khu ăn chơi giải trí, 294 phòng khép kín và 1.343 phòng có cửa sổ hướng ra biển.Ảnh: Nguyễn Khoa.

Khoảng 800 khách lên bờ tham quan các điểm du lịch ở Vũng Tàu. Tại TP HCM, đoàn tham quan Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Hội trường Thống Nhất... Hầu hết du khách rời tàu và lên xe tham quan trong tâm trạng khá thoải mái, không ai đeo khẩu trang.



"Khách trên du thuyền đến từ các nước châu Âu, châu Mỹ. Ngoài du khách, tàu còn có 1.200 thành viên thủy thủ đoàn. Chúng tôi đều mời họ rửa tay và hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19 mỗi ngày. Đây là du thuyền 5 sao cộng", ông Paolo Cartasegna (quản lý tour trên du thuyền) nói. Paolo không cảm thấy lo lắng khi làm việc trên tàu vì ông được thông tin đầy đủ về dịch bệnh và trải qua các khóa huấn luyện cách phòng tránh Covid-19.

Nhân viên kiểm dịch y tế Nguyễn Hoài Trang mang máy lên tàu kiểm tra thân nhiệt du khách. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Du thuyền MSC Splendida (quốc tịch Panama) khởi hành từ Busan, Hàn Quốc đi qua các nước Singapore, Malaysia. Tàu đến Việt Nam một ngày và sẽ đi Thái Lan.



Tham gia đón đoàn, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu nói: "Chúng tôi đến đây muốn gửi thông điệp rằng địa phương là điểm đến an toàn cho du khách". Nơi đây đã chuẩn bị các giải pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách cũng như cộng đồng dân cư. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng khách tháng 2 giảm 31% so với cùng kỳ. Khách lưu trú giảm 32% khiến doanh thu giảm tương đương. Khách đoàn sụt giảm mạnh khiến nhiều nhà hàng, quán ăn ảm đạm.

Hành khách xuống tàu đi tham quan. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Cùng ngày, du thuyền Crystal Symphony chở gần 900 du khách và thuyền viên chủ yếu đến từ châu Âu cập cảng Hiệp Phước, TP HCM. Đại diện công ty du lịch đón tàu cho biết, 7 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc phải ở lại tàu. Trong khi đó, các khách có nhu cầu tham quan đều đủ điều kiện lên bờ, thăm chợ Bến Thành, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bưu điện trung tâm... Sau đó, du khách đến Cái Bè, Tiền Giang, và Củ Chi. Du thuyền rời TP HCM vào ngày 24/2 để đến nước khác.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh phối hợp với Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan, hãng tàu đã thực hiện các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách trên tàu, hướng dẫn viên, tài xế, nhân viên các điểm tham quan, mua sắm... một cách nghiêm ngặt. Trước đó, Crystal Symphony cập cảng Chân Mây (19/2) và Tiên Sa (20/2) thuộc miền Trung. Tàu có hải trình từ Mỹ qua Guam, Philippines, Singapore.

Từ 21 đến 23/2, du thuyền hạng sang Silver Spirit cập cảng Hiệp Phước, mang theo 400 hành khách và thuyền viên. Du khách tham quan các điểm đến trong thành phố và Tiền Giang. Tàu này cũng từng đến Huế và Đà Nẵng 3 ngày trước. Hành trình của tàu trước khi tới Việt Nam là Thái Lan và Philippines. Việc kiểm soát dịch bệnh đối với du thuyền cũng được thực hiện tương tự tàu Crystal Symphony.

Tuy nhiên, du thuyền Voyager chở 700 du khách và thuyền viên dự định cập cảng Hiệp Phước ngày 23/2 đã hủy chuyến. Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt, đơn vị đón tàu cho biết, tàu đổi hành trình, bỏ qua điểm đến Việt Nam và tới Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines.

Nguyễn Khoa - Vi Nguyễn