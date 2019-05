Nhiều khu vực đầu nguồn có dấu hiệu ô nhiễm ở một số thời điểm, như sông Đồng Nai đoạn trung lưu và hạ lưu là khu vực tiếp nhận rác thải từ các khu công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do đó chất lượng nguồn nước suy giảm so với khu thượng nguồn. Hiện, chất lượng nước tại lưu vực sông có các chỉ số về N-N02, DO, TSS (tổng chất rắn hòa tan) vượt quá mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.