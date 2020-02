Man City và cú vươn mình thành đế chế toàn cầu

Tháng 11/2019, City Football Group - đế chế toàn cầu của Man City - được định giá 4,8 tỷ USD, cao hơn bất cứ đội bóng nào khác.

Phần 1

Pep Guardiola, trong mắt người hâm mộ bóng đá, dường như không bao giờ chịu đứng yên. Không phải lúc nào ông cũng kiểm soát được hành động của bản thân. Ngoài đường biên, ông đi đi lại lại, hô vang chỉ đạo cầu thủ, hò hét vào trọng tài với mỗi quyết định bất lợi và phấn khích sau từng bàn thắng. Nhưng khi gặp Mansour Al Nahyan - Hoàng tử UAE kiêm chủ tịch Abu Dhabi United Group (ADUG), Guardiola như hóa người khác.

"All or Nothing" là phim tài liệu xoay quanh Man City, mà đoàn làm phim đồng hành cùng đội bóng suốt một năm. Trong phim, Guardiola lịch sự đến độ ngượng ngùng, mỗi khi phải nói chuyện với ông chủ. Người xem thậm chí không nghe rõ họ nói gì với nhau. Chỉ biết cả hai vẫn mỉm cười.

Bộ phim do Amazon sản xuất, có cảnh quay chuyến đi của Man City tới Abu Dhabi. Phân đoạn này như để quảng bá cho du lịch UAE. Ở đó, các cầu thủ đều mặc đồng phục, các diễn viên người Anh làm việc trong phòng giặt là, còn Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak luôn ăn vận như quý ông. Khaldoon cười tự nhiên và đứng bệ vệ cạnh Noel Gallagher - một nghệ sĩ Anh cuồng Man City. Khaldoon chính là cánh tay phải của Mansour, trong việc giúp Abu Dhabi bành trướng sang châu Âu.