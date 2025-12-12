Long Thành hướng tới điểm đến hàng không hàng đầu Đông Nam Á

Chính phủ yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí cạnh tranh quốc tế cho sân bay Long Thành, lấy chất lượng dịch vụ, kết nối và trung chuyển làm trọng tâm, hướng tới điểm đến hàng không hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Theo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 11/12, sân bay Long Thành cần được định vị không chỉ là công trình hạ tầng quy mô lớn mà còn là một điểm đến hàng không có sức cạnh tranh quốc tế, sánh ngang và hướng tới vượt các sân bay hàng đầu Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Long Thành. Các tiêu chí tập trung vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, hiệu quả khai thác, mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực.

Cùng với đó, cơ quan quản lý yêu cầu rà soát tổng thể hiệu quả dự án, chuẩn bị đầu tư thêm đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách thứ hai, tận dụng máy móc, nguồn lực hiện có, sớm nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Các nội dung này dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

Phó thủ tướng cũng lưu ý cần có chính sách đủ sức cạnh tranh để thu hút các hãng hàng không quốc tế, từ phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa đến quảng bá hình ảnh, đưa Long Thành trở thành lựa chọn ưu tiên trong mạng bay khu vực và quốc tế, là cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới.

Dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Song song với phát triển sân bay, hệ thống hạ tầng kết nối cũng phải được thúc đẩy đồng bộ, gồm các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và 4 TP HCM. TP HCM được giao đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hướng tới khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành trong năm 2026.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Long Thành được định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không với lưu trú, khách sạn, hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính. Mục tiêu là từng bước hình thành "thành phố sân bay", trung tâm dịch vụ và trung chuyển của Đông Nam Á.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra thực địa ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu sớm có chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế, đưa Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên trong mạng lưới hàng không khu vực.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hiện nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Dự kiến sân bay khai thác kỹ thuật vào tuần sau và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Vũ Tuân