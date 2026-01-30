'Lòng lợn cấp đông bốc mùi' - ổ vi khuẩn tấn công hệ tiêu hóa

Lòng lợn hỏng được chuyên gia cảnh báo là ổ vi khuẩn nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không phát hiện kịp thời.

Ngày 29/1, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, phát hiện khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông từ 4 đến 6 tháng, một tấn lòng đang trong quá trình sơ chế, cùng 3,6 tấn lòng thành phẩm. Trong kho còn có hàng tấn hàng thành phẩm dùng làm vỏ xúc xích, lạp xưởng cũng chuẩn bị được xuất ra thị trường.

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), lòng lợn hay nội tạng lớn chứa hàm lượng lớn vi sinh vật, nếu để cấp đông quá lâu có thể bị hư hỏng, chưa kể sản phẩm trước cấp đông có thể không đảm bảo.

Lòng lợn khi bị bốc mùi và chuyển màu mang ổ vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli, sán dây, sán lá gan... Người ăn phải nhẹ thì bị đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa; nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa nghiêm trọng. Ký sinh trùng như giun xoắn, sán dây lợn dễ xâm nhập vào cơ thể người khi ăn thịt nhiễm bệnh chưa nấu chín kỹ.

Đặc biệt, liên cầu khuẩn lợn (streptococcus suis) - một loại vi khuẩn nguy hiểm có thể lây từ lợn sang người qua thực phẩm chưa nấu chín hoặc qua vết thương hở. Bệnh chưa có vaccine phòng ngừa. Trường hợp nặng, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.

Ngoài ra, để "phù phép" lòng thối thành lòng trắng, giòn, các cơ sở thường dùng hóa chất tẩy trắng hoặc hàn the. Đây là những chất độc trường diễn, tích tụ lâu ngày gây gánh nặng cho gan, thận, khiến cơ thể phải làm việc quá tải.

Nhiều đoạn lòng đã chuyển màu, có mùi hôi thối, chuyển màu, cấp đông 4-6 tháng chờ tuồn ra thị trường. Ảnh: Linh Đan

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không lòng lợn hay bất kỳ sản phẩm nào từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi mua thịt, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh thịt có màu sắc bất thường, dấu hiệu phù nề hoặc xuất huyết. Người tham gia giết mổ, chế biến thịt lợn cần đeo găng tay, khẩu trang và vệ sinh tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc.

Nếu có vết thương hở ở tay chân, cần băng kín bằng gạc không thấm nước trước khi xử lý thực phẩm sống. Ngoài ra, với đồ ăn sẵn mua ngoài hàng, nên chần lại bằng nước sôi hoặc nấu kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thùy An