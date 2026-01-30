Hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nửa năm, bốc mùi sắp tuồn ra thị trường

Hà NộiHơn 60 tấn lòng lợn nguyên liệu hoặc đang sơ chế có mùi hôi thối, chuyển màu, cấp đông đã 4-6 tháng bị phát hiện trong một kho lạnh.

Ngày 30/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện vụ việc trên.

Số lòng bốc mùi phát hiện trong kho lạnh. Ảnh: Linh Đan

Khoảng 6h30 ngày 29/1, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, có địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù. Lúc này, cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đa số lòng có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra kho lạnh, nhà chức trách phát hiện khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng, một tấn lòng đang trong quá trình sơ chế, cùng 3,6 tấn lòng thành phẩm.

Trong kho còn có hàng tấn hàng thành phẩm dùng làm vỏ xúc xích, lạp xưởng cũng chuẩn bị được xuất ra thị trường.

Tại hiện trường, công an còn phát hiện nhiều loạt hạt, chất bột không rõ nguồn gốc. Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp. Chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Nhiều đoạn lòng đã chuyển màu. Ảnh: Linh Đan

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh và xử lý.

Phạm Dự