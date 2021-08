Long An những ngày 'ai ở đâu yên đó'

Vòng xoay phường 5, TP Tân An, điểm giao nhau giữa quốc lộ 1 và tuyến tránh quốc lộ 1 vắng xe trong 8 ngày Long An, ừ ngày 23/8 đến 30/8, Long An tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố...