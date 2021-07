Long An nâng mức giãn cách xã hội

TP Tân An và bốn huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc nâng mức giãn cách từ Chỉ thị 15 lên 16, từ 0h ngày 8/7.

Với thị xã Kiến Tường và 9 huyện còn lại sẽ giãn cách theo Chỉ thị 15 đến khi có thông báo mới, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND Long An cho biết, chiều 7/7.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm ở tỉnh Long An tiếp tục tăng, trong bốn ngày qua đã ghi nhận thêm 120 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh đến này lên 237.

Các địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 ở Long An. Đồ hoạ: Thanh Nhàn

Đây là lần thức ba Long An áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch. Trước đó, từ ngày 2 đến 20/6, TP Tân An và bốn huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đến ngày 1/7, tỉnh này giãn cách xã hội lần 2 theo Chỉ thị 15 tại một số xã, phường của TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.

Theo quyết định mới, người dân tại các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Mọi người thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chốt kiểm soát tại huyện Châu Thành ngày 6/7, xe container, xe tải vào địa bàn phải có xét nghiệm âm tính không quá 3 ngày. Ảnh: Hoàng Nam

Các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều tạm dừng. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu và các quy định phòng chống dịch.

Các văn phòng công chứng cũng chỉ tiếp nhận, công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan trực tiếp đến việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng và giao dịch bảo đảm. Trung tâm hành chính công các cấp tạm dừng tiếp nhận hồ sơ.

Chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn phối hợp thông báo và yêu cầu tất cả công nhân lao động làm việc tại công ty, doanh nghiệp trong ngày mai không đến nơi làm việc, ở nhà hoặc nơi lưu trú và thông báo cho tổ Covid-19 cộng đồng và cơ quan y tế của địa phương để tổ chức lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm.

Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo khai báo y tế hàng ngày, di chuyển bằng xe đưa, đón công nhân, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ để đảm bảo an toàn.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra, Long An vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án và kế hoạch đã được phê duyệt.

Người nhà đến đón bệnh nhân xuất viện tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Long An ngày 6/7, hiện bệnh viện đã dừng tiếp nhận bệnh nhân, trừ ca cấp cứu. Ảnh: Hoàng Nam

Đến nay, Long An được Bộ Y tế ghi nhận 237 ca Covid-19 trong cộng đồng trong vòng 41 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở Cần Giuộc, bệnh nhân 45 tuổi, là đầu bếp khách sạn, liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo, TP HCM.

Ngoài trừ hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành, 13 huyện, thành phố và thị xã tại Long An đều đã ghi nhận ca dương tính. Trong đó, ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Long An đang diễn biến phức tạp với 62 ca sau 9 ngày. Hiện bệnh viện này tiếp tục ngưng nhận bệnh, trừ các ca cấp cứu đến khi kiểm soát được ổ dịch.

