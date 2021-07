Long An giãn cách xã hội lần 2

Quyết định giãn cách xã hội lần 2 được tỉnh đưa ra, sau khi ghi nhận 108 ca Covid-19, trong đó ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Long An đang phức tạp, ngày 1/7.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND Long An cho biết, tỉnh này sẽ áp dụng giãn cách xã hội từ 0h ngày 2/7 đến khi có thông báo mới.

Đây là lần thức hai Long An áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch. Trước đó, TP Tân An, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức và Đức Hòa đã giãn cách xã theo Chỉ thị 15 trong 18 ngày, kết thúc hôm 20/6.

Theo quyết định mới, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và 13 huyện dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình...

Một quán karaoke tại TP Tân An đóng cửa, treo biển thông báo tạm nghỉ vì dịch bệnh. Ảnh: Hoàng Nam

Người dân không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài công sở và trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người ở nơi công cộng. Ôtô khách, xe buýt dừng hoạt động, trừ xe hợp đồng và ôtô đưa, rước công nhân.

Một số xã, phường trên các địa bàn như TP Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc sẽ áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Theo đó, các địa phương này dừng tất cả hoạt động, sự kiện không thật sự cần thiết trên 20 người trong một phòng; ngừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 5 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ được bán mang về. Văn phòng công chứng chỉ tiếp nhận, công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan trực tiếp đến việc cấp tín dụng...

Người thường trú hoặc tạm trú tại Long An từng đến, về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các tỉnh, thành phải cách ly tập trung 21 ngày; với các khu vực khác cách ly tại nhà 14 ngày. Cả hai trường hợp này đều phải tự trả phí.

Công nhân làm tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp... tại TP HCM được quản lý, giám sát lịch trình di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại.

Công ty, doanh nghiệp, tài xế taxi, tài xế xe giao nhận hàng, người chở lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng muốn vào Long An phải test nhanh hoặc xuất trình giấy chứng nhận âm tính nCoV được cấp không quá 3 ngày tính đến thời điểm vào địa phương này.

Đến nay, Bộ Y tế ghi nhận tại Long An 108 ca Covid-19 trong cộng đồng, ở Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, TP Tân An và Tân Thạnh. Riêng ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Long An ba ngày qua đã ghi nhận 24 trường hợp dương tính.

Long An là một trong những địa phương phía Nam dịch đang diễn biến phức tạp. Các địa phương như TP HCM (4.152 ca), Bình Dương (455 ca), Tiền Giang (105 ca), Phú Yên (103), Quảng Ngãi (73 ca)... cũng đang giãn cách xã hội.

Hoàng Nam