Long An được cấp 400.000 liều vaccine Covid-19

Bộ Y tế chuyển 400.000 liều vaccine Covid-19 để tiêm cho người lao động tại các công ty trên địa bàn tỉnh Long An trong những ngày tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu yêu cầu trên trong cuộc họp với tỉnh Long An về chống Covid-19, chiều tối 10/7. Ông lưu ý không phải tiêm vaccine xong thì lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải luôn lấy phòng bệnh là cơ bản, lâu dài, quyết định.

Nhắc lại nguy cơ "một người lơ là, cả xã hội vất vả", Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh làm mọi cách để bảo vệ thành quả phát triển thời gian qua. Lúc này, Long An "ưu tiên số một cho phòng chống dịch". Nơi nào an toàn, đủ điều kiện mới tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Tinh thần mỗi nhà máy, cơ sở là "pháo đài", mỗi người dân là một "chiến sĩ" chống dịch. "Đây là lựa chọn khó nhưng không còn cách nào khác, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với TP HCM và các tỉnh miền Tây", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ngay đêm nay, Chủ tịch UBND tỉnh phải triển khai hỗ trợ người dân, đặc biệt là người bán vé số, lao động tự do, bán hàng rong... "Đã phong tỏa thì phải lo toan cho người dân, nhất là những người sống lang thang ở vỉa hè, góc phố. Nếu không, họ phải di chuyển, tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh", Thủ tướng nói và nhấn mạnh "không bỏ sót một ai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Long An, chiều tối 10/7. Ảnh: Nhật Bắc

Với các khu công nghiệp, có thể bố trí người lao động ăn nghỉ ngay tại nhà máy để duy trì sản xuất, lưu thông hàng hóa như kinh nghiệm của Bắc Ninh, Bắc Giang. Tỉnh không để dịch bệnh lây lan vào bệnh viện; hạn chế tối đa ca tử vong; lập thêm bệnh viện dã chiến. Việc cách ly F1 tại nhà thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, "vừa làm vừa rút kinh nghiệm".

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Long An rà soát kỹ tình hình và nguy cơ dịch bệnh tại 10 huyện đang áp dụng Chỉ thị 15, "nếu cần thiết phải áp dụng Chỉ thị 16". Thủ tướng đề nghị Long An chia sẻ với TP HCM để đón người về địa phương, thực hiện xét nghiệm, cách ly theo quy định.

"Long An đang có khí thế phát triển tốt, nếu dừng lại thì khởi động lại sẽ rất mất thời gian. Chúng ta phải cương quyết thắng trong cuộc chiến đấu này", Thủ tướng bày tỏ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch tại Công ty giày Ching Luh Việt Nam (KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức). Công ty có hai nhà máy, với 35.000 công nhân, lương trung bình 9 triệu đồng/người/tháng. Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng năm 2020, công ty vẫn đạt doanh thu xuất khẩu khoảng 700 triệu USD. Sáu tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu khoảng 500 triệu USD. Để đảm bảo an toàn, công ty xét nghiệm hàng tuần cho nhóm nguy cơ cao.

KCN Thuận Đạo diện tích hơn 300 ha, có 40 doanh nghiệp với 50.000 lao động, vẫn an toàn trước dịch bệnh, các doanh nghiệp hoạt động ổn định.

"Nếu để đứt gãy sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng thì rất khó khôi phục vì các đối thủ cạnh tranh sẽ thế chỗ", Thủ tướng nói và đề nghị tỉnh Long An tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho các KCN.

Thủ tướng thăm hỏi công nhân Công ty TNHH giày Ching Luh Việt Nam (KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An). Ảnh: Nhật Bắc

Tới thăm bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Trụ, nơi đang điều trị 84 bệnh nhân Covid-19, Thủ tướng đề nghị cán bộ y tế tiếp tục khắc phục khó khăn, gian khổ để chăm sóc tốt người bệnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, đến hôm nay, tỉnh đã có 488 ca bệnh. Trong 15 đơn vị hành chính cấp huyện, Long An đã thực hiện Chỉ thị 16 với 5 đơn vị giáp TP HCM; 10 huyện còn lại áp dụng Chỉ thị 15. Tuy nhiên, ông Được bày tỏ lo lắng nguy cơ lây lan trong KCN "vẫn khá lớn". Nguy cơ cao nhất từ lượng lớn lao động đi lại giữa TP HCM và Long An hằng ngày. Ước tính có 30.000 người từ Long An về TP HCM làm việc và 20.000 người từ TP HCM về Long An.

Tỉnh kiến nghị trung ương hỗ trợ xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế; ưu tiên tiêm vaccine cho 400.000 lao động tại các công ty để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Viết Tuân