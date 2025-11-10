Lời tuyên chiến của Djokovic với ATP

Giải đấu cho 8 tay vợt hay nhất năm 2025, khởi tranh ngày 9/11, được ATP và Liên đoàn Quần vợt Italy (FITP) phối hợp đồng tổ chức. Chỉ ít ngày sau khi chủ tịch FITP Angelo Binaghi tiết lộ Djokovic sẽ tới Turin, đích thân ngôi sao Serbia bác bỏ tuyên bố đó. Anh nói rằng không biết ông Binaghi lấy tin từ đâu, và chỉ quyết định dự ATP Finals hay không sau khi kết thúc giải ATP 250 Hellenic Championship ở Athens ngày 8/11.

Djokovic xé áo sau khi vô địch ATP Hellenic Championship, trên sân Trung tâm ở nhà thi đấu OAKA tại Athens, Hy Lạp hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Khi Djokovic trì hoãn việc xác nhận dự ATP Finals, ban tổ chức giải đấu đã phải vội vàng sắp xếp lại kế hoạch trước giải, khiến họ rơi vào tình thế khó khăn. Đây được xem như thời điểm quan trọng nhất trong năm đối với ATP Tour. Đối với tổ chức điều hành hệ thống quần vợt nam, sự kiện kéo dài 8 ngày vào cuối mùa giải còn quan trọng hơn bất kỳ giải Grand Slam nào. Bởi lẽ, đây là giải đấu lớn duy nhất họ sở hữu hoàn toàn và nó mang lại nhiều triệu USD doanh thu từ các nhà tài trợ và hợp đồng phát sóng.

8 tay vợt đủ điều kiện tham dự được trả thù lao rất cao, với người thắng cả 5 trận trong vài ngày tới sẽ nhận 5,07 triệu USD - khoản thưởng lớn nhất trong lịch sử một giải đấu không mang tính biểu diễn.

Một phần trong thỏa thuận để nhận được số tiền đó là các tay vợt phải tham dự những sự kiện trước giải, thực hiện nhiều buổi phỏng vấn truyền thông và làm những gì ATP yêu cầu để quảng bá giải đấu.

Hành động của Djokovic trong vài tuần qua đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực quảng bá sự kiện lớn nhất năm của ATP. Anh trì hoãn xác nhận việc tham dự và chỉ thông báo sẽ không đến Turin vào tối trước ngày khai mạc.

Việc Djokovic tuyên bố không thi đấu ở Turin sau khi giành chức vô địch giải ATP 250 tại Athens không gây bất ngờ, vì khó có khả năng tay vợt 38 tuổi lại vội vàng di chuyển từ Hy Lạp sang Italy để tham dự một giải mà anh cũng từng rút lui năm ngoái. Khi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Djokovic cũng không chơi trọn vẹn lịch thi đấu của ATP trong vài năm qua.

Câu hỏi đặt ra là: Djokovic đã quyết định không tham dự ATP Finals từ khi nào? Theo lời anh, quyết định được đưa ra sau trận đấu căng thẳng dài 3 tiếng với Lorenzo Musetti ở chung kết tại Athens. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng anh chưa bao giờ có ý định thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt ATP Finals 2025, nơi quy tụ những tay vợt mạnh nhất thế giới.

Khi Djokovic từ chối tiết lộ liệu bản thân có chơi hay không, ban tổ chức vẫn tiến hành bốc thăm với tên anh trong danh sách. Việc tay vợt Serbia rút lui vào phút chót đã khiến bảng đấu mất cân bằng, khi anh được thay thế bởi hạt giống số 9 Musetti. Điều này cũng khiến Musetti và Felix Auger-Aliassime phải chờ đợi trong lo lắng, trước khi tay vợt Italy được xác nhận sẽ có suất dự giải nhờ quyết định của Djokovic.

Djokovic đã nhiều lần bị hỏi về quyết định dự ATP Finals trong suốt giải ATP 250 ở Hy Lạp tuần qua, nhưng anh luôn từ chối trả lời. Nếu anh thực sự có ý định thi đấu ở Turin, anh hẳn phải lên kế hoạch kỹ lưỡng để di chuyển nhanh chóng từ Hy Lạp sang Italy. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng kế hoạch đó chưa bao giờ tồn tại.

Djokovic (trái) rút khỏi ATP Finals, giúp Musetti (phải) nhận vé dự giải đấu này vào giờ chót. Ảnh: PDB

Trong khi Djokovic chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài trước mùa giải mới, ATP cuối cùng cũng có thể hoàn thiện đội hình giải đấu tại Turin, và người hâm mộ đến giờ chót mới biết chắc họ sẽ được xem ai thi đấu.

Djokovic và ATP vốn hiếm khi có cùng quan điểm. Những sự kiện trong vài ngày qua khó có thể giúp cải thiện quan hệ giữa đôi bên. Nole không xin lỗi vì sự rối ren mà quyết định của bản thân gây ra, bởi anh cảm thấy mình có đủ quyền để lựa chọn thời điểm thi đấu.

Bên cạnh đó, tay vợt Serbia không giấu sự khó chịu với cách ATP điều hành quần vợt nam. Anh ủng hộ Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA), tổ chức do anh cùng Vasek Pospisil sáng lập nhằm tạo tiếng nói cho các tay vợt trong việc quản lý môn thể thao này.

Trong phát biểu tại Arab Saudi tháng trước, Djokovic nói những lời mang tính thách thức, cho thấy anh đang hướng tới vai trò thúc đẩy thay đổi trong quần vợt nam. "Trong môn thể thao của chúng tôi, đã tồn tại một thế độc quyền lớn trong nhiều thập kỷ", Djokovic nói tại Joy Forum khi dự giải biểu diễn Six Kings Slam, ám chỉ ATP. "Đó là lý do chính khiến tôi và người bạn Vasek Pospisil thành lập PTPA".

"Hiện tại chúng tôi có PTPA, nhưng vẫn chưa có tiếng nói trong việc ra quyết định cuối cùng. Đó là điểm yếu của hệ thống này", anh nói thêm. "Tôi luôn tìm kiếm sự đổi mới, và với thành tích của bản thân, tôi có diễn đàn trong tay. Tôi có thể nói ra những điều khiến nhiều người khó chịu. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi yêu quần vợt, môn thể thao này đã cho tôi tất cả, và tôi muốn trả lại cho nó".

PTPA vừa đệ đơn kiện ATP, WTA hồi đầu năm, về tham nhũng và hoạt động bất hợp pháp. Tổ chức này được Nole và Pospisil đồng sáng lập năm 2019, chịu trách nhiệm cho các tay vợt trong top 500 thế giới tại hai hệ thống chính là ATP Tour và WTA Tour. Động thái đâm đơn kiện của PTPA được đánh giá là cơn địa chấn cho quần vợt thế giới, khi lần đầu tiên những tổ chức lớn nhất là ATP, WTA và ITF cùng bị cáo buộc phạm pháp.

Theo PTPA, các tay vợt đang mắc kẹt trong một hệ thống bất công khai thác tài năng của họ. Họ được trả thưởng quá ít so với doanh thu của mỗi giải đấu, trong khi hình ảnh, tên tuổi của từng người đang bị lạm dụng. Các tay vợt chịu nhiều rào cản khi muốn có nhà tài trợ độc lập, bởi vô số hạn chế mà ATP và WTA đưa ra. Djokovic từng khẳng định không môn thể thao nào đối xử với người chơi tàn khốc như quần vợt.

Với gần 200 triệu USD tiền thưởng kiếm được trong sự nghiệp, cùng nhiều khoản thu khác, tiền không phải vấn đề với Djokovic lúc này. Anh muốn những đồng nghiệp có thứ bậc thấp được đối xử tốt hơn, để sống được với môn thể thao này. "Tôi tự hỏi mình có thể làm gì cho các tay vợt, làm sao để góp phần tạo ra những thay đổi đúng đắn", Nole nói thêm. "Nhiều người sẽ phản đối, nhưng tôi có thể ngủ ngon khi biết rằng trái tim mình đang ở đúng chỗ. Ngọn lửa trong tôi vẫn bùng cháy. Khi bạn còn sống và hít thở, bạn vẫn muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn".

Khi một huyền thoại quần vợt tuyên bố muốn đối đầu với các nhà quản lý để buộc thay đổi, vấn đề đang dần ngoài tầm kiểm soát của ATP. Cách rút lui khỏi ATP Finals có phần "cửa trên" của Djokovic có thể là minh chứng, rằng anh không còn cảm thấy nghĩa vụ phải hợp tác với những người mà anh cho rằng cần thay đổi cách điều hành môn thể thao này.

Vy Anh (theo Tennis365)