Lời thú tội giải mã thủ phạm bí ẩn suốt 30 năm

Mỹ30 năm sau khi xác Tracey Haris được tìm thấy trên sông, chồng cũ của cô bị bắt, nhưng ngay trước phiên tòa, một lời thú nhận đã làm đảo lộn vụ án.

Ngày 14/3/1990, thi thể người phụ nữ 22 tuổi, Tracey Harris, được phát hiện trên sông Choctawhatchee ở hạt Dale, bang Alabama. Cô được chồng cũ, Carl Harris, thông báo mất tích trước đó 7 ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Tracey chết đuối, nhưng cũng ghi nhận các dấu vết siết cổ. Cảnh sát tuyên bố đây là vụ giết người.

Sông Choctawhatchee cách nhà họ vài dặm, xung quanh là khu vực bãi biển đầy cát. Tracey thường tụ tập với bạn bè ở đây nhưng không bao giờ xuống nước vì không biết bơi.

Tracey kết hôn mới khi học hết cấp 3, có một con gái. Áp lực cuộc sống khiến vợ chồng họ thường xuyên cãi vã.

Nhiều bạn bè nói Carl có tính khí bạo lực. "Một lần chúng tôi đang ngồi tại bàn ăn và cô ấy nói với Carl: Em cần một số tiền cho hóa đơn tiền nước. Carl lập tức nổi cơn thịnh nộ. Anh ta ấn đầu vợ, hai tay ôm lấy cổ họng cô ấy và nói muốn giết", Beasley, bạn chung của hai vợ chồng, viết trong lời chứng ký tên mình.

Tracey chưa bao giờ nộp báo cáo cảnh sát về tình trạng bạo lực của chồng, nhưng hôn nhân của họ kết thúc vài tháng sau đó. Tuy nhiên, hai người vẫn sống chung nhà.

Vợ chồng Carl, Tracey và con gái. Ảnh: CBSnews

Vào đêm cô mất tích, Carl đón vợ cũ từ nhà hàng nơi cô làm việc, đưa về nhà và sau đó đến siêu thị làm việc. Carl được cho là người cuối cùng nhìn thấy Tracey còn sống.

Khám xét nhà, cảnh sát thấy mọi thứ gọn gàng, không có dấu vết đáng ngờ nên quyết định thẩm vấn sâu người chồng. Thừa nhận có bạn gái, Carl nói chưa bao giờ muốn giết Tracey, dù chỉ trong suy nghĩ. "Cô ấy là tình yêu của đời tôi".

Dù không bị buộc tội vào thời điểm đó song Carl sống trong tình trạng bị nghi giết vợ cũ trong nhiều năm. Bất cứ nơi nào đi đến, Carl đều nghe tiếng xì xào đồn thổi sau lưng.

Carl không chịu nổi áp lực đã phải chuyển chỗ ở. Sự việc cuối cùng cũng nguội lạnh. Song với cơ quan điều tra, anh ta luôn là kẻ tình nghi.

Sau 25 năm, con gái họ, Carolyn, vẫn tò mò muốn tìm hiểu những gì đã thực sự xảy ra với mẹ mình. Cô quay trở lại nhà cũ ở Ozark, cùng lúc đó cảnh sát Ozark mở lại cuộc điều tra.

Năm 2016, Carl Harris đang sống ở Nam Carolina thì nhận được cuộc gọi từ các nhà điều tra Ozark thông báo anh ta luôn là nghi phạm duy nhất. Ngày 13/9/2016, Carl Harris bị bắt và bị dẫn độ đến Alabama ngồi tù 20 ngày trước khi được tại ngoại chờ xét xử.

Tháng 1/2020, khi các công tố viên tiếp tục chuẩn bị hồ sơ chống lại Carl và đang phân loại lời khai nhân chứng thì bản khai của Beasley đã thu hút sự chú ý: "Tôi từng thấy Carl túm cổ họng Tracey".

Lời chứng của Beasley từ năm 1990, đã thu hút sự chú ý của công tố viên khi lật lại vụ án. Ảnh: CBSnews

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm Beasley, cơ quan công tố cũng thành công. Bà Beasley đã rời khỏi Ozark từ lâu và nói không biết Carl đã bị bắt. Nhận được điện thoại của công tố viên, bà Beasley tỏ ra vô cùng hoảng hốt, lập tức từ chối làm chứng tại phiên toà. "Tôi đã nói không là không. Tôi căng thẳng lắm". Nhưng trước khi bà kịp phản ứng, vài ngày sau, trát hầu tòa được tống đạt đến tận nhà.

Sáng hôm sau, các công tố bất ngờ nhận được cuộc gọi của Beasley nhưng những gì bà ấy nói tiếp theo khiến họ còn sững sờ hơn nữa. "Tôi không thể làm chứng chống lại Carl. Lý do quan trọng nhất là tôi biết Carl vô tội. Thủ phạm đã thú nhận điều đó với tôi vào đêm anh ta gây án".

Ban đầu, công tố viên tỏ ra nghi ngờ, nghĩ Beasley đang vòng vo viện cớ để trốn phiên đối chất. Nhưng sau đó họ nhận ra, bà ta không đùa.

Ba ngày trước khi diễn ra phiên xét xử vụ giết người của Carl Harris, thẩm phán quyết định hoãn phiên toà. Nhà chức trách lập tức huỷ bỏ cáo buộc với Carl và một người đàn ông khác đã bị bắt. Đó là chồng cũ của Beasley, Jeff.

Theo lời kể của Beasley, đêm 7/3/1990, Jeff về nhà, đánh thức bà vào nửa đêm và lắp bắp trong cơn hoảng loạn: "Anh đã vô tình làm tổn thương cô ấy". Beasley choàng dậy hỏi "Ai?" và được Jeff kể lại.

Theo đó, Jeff đến nói chuyện với Carl nhưng không gặp. Khi trò chuyện, Jeff thuyết phục bỏ người chồng bạo lực nhưng Tracey lại bất ngờ nổi đoá lên. "Bọn anh cãi nhau và anh chẳng may làm cô ấy bị thương. Tracey chết rồi", Beasley kể lại với vợ.

Beasley thuyết phục chồng đến gặp cảnh sát nhưng Jeff khăng khăng bắt giữ im lặng. Beasley khẳng định lời làm chứng năm xưa về tính bạo lực của Carl là đúng, "chỉ là đã không nói hết sự thật".

"Tôi đấu tranh tư tưởng rất kinh khủng. Cô bạn tôi xứng đáng có được công lý, nhưng cái giá phải trả quá đắt", Beasley nghẹn ngào. "Cái giá ấy là gì?", cảnh sát viên hỏi lại. Beasley đau khổ thú nhận: "Là cuộc sống của tôi, là tương lai của con tôi".

Trước khi quen Beasley, Jeff có tiền án 4 năm tù về tội Trộm cắp, nhưng vẫn được bạn gái yêu thương, chấp nhận. Sau tội ác gây ra với Tracey, họ lập tức chuyển đi và không bao giờ nhắc lại với nhau chuyện đó.

Năm 1991, Jeff lại bị bắt vì trộm cắp và lần này, lĩnh án 5 năm. Beasley vẫn giữ bí mật, kiên nhẫn chờ đợi vì muốn cuộc sống gia đình bình thường khi chồng được tự do.

Jeff (áo vàng) bước vào Tòa án quận Dale ngày 6/7/2020. Ảnh: WTVY

Jeff trở về từ nhà tù, ngày càng bạo lực với vợ con. Beasley nhanh chóng nhận ra mọi chuyện sẽ không êm ấm như dự tính nên quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống và có 4 đứa con. Thời gian trôi qua, bà luôn nghĩ về cách để thú nhận chuyện cũ với cảnh sát. Và đó là khi cuộc điện thoại định mệnh của công tố viên reo lên.

Jeff ban đầu không thú nhận một lời nào trước lời khai của vợ. Nhưng khi máy phát hiện nói dối được đưa ra, ông ta thở dài, thú nhận có quan hệ tình cảm với Tracey.

Đêm đó, họ ra bờ sông nói chuyện. Tracy nói sẽ rời bỏ Carl, và muốn Jeff bỏ Beasley nhưng ông ta không đồng ý. Và án mạng xảy ra do "chẳng may xô đẩy" khi Tracey đi về phía sông và không quay lại. "Tôi nghĩ cô ấy tự tử. Ai cũng biết là Tracey sợ nước", Jeff giải thích. Tất nhiên, với những vết thương do siết cổ và lời chứng từ Beasley, cảnh sát và công tố viên không tin rằng đó là tai nạn.

Jeff bị buộc tội giết Tracey. Ngày 6/7/2020, trước toà án quận Dale, Jeff nhận tội và bị phạt 30 năm tù, đủ điều kiện ân xá khi 80 tuổi.

Ngày 19/8/2021, Carl đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 6 triệu USD docảnh sát đã sơ suất trong việc bắt giữ ông.

Hải Thư (Theo CBS news)