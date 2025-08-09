Lợi thế khi du học THPT nội trú Mỹ

Du học THPT, nhất là môi trường nội trú giúp học sinh sớm thích nghi với phương pháp học và lối sống Mỹ, tạo lợi thế cho hồ sơ đại học sau này.

Tại các trường nội trú Mỹ, học sinh học trong lớp sĩ số nhỏ, có cố vấn học thuật riêng và được khuyến khích phát triển toàn diện cả về học thuật, nghệ thuật, thể thao và kỹ năng mềm. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa bài bản, kết nối với cộng đồng và được rèn luyện tư duy phản biện ngay từ trung học mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể khi nộp đơn vào các đại học hàng đầu của Mỹ.

Nguyễn Cường Thịnh, học sinh lớp 12 tại The Masters School (bang New York), chia sẻ em chọn đi từ lớp 10 vì muốn đầu tư nghiêm túc cho ước mơ vào đại học phù hợp tại Mỹ: "Em đi từ lớp 10 vì muốn có đủ thời gian thích nghi và phát triển hồ sơ theo cách các trường đại học Mỹ mong muốn. Ở đây, em có cơ hội học tập trong môi trường hiện đại, được hỗ trợ từ cả học thuật lẫn thể thao - điều rất phù hợp với tính cách và định hướng của em" Thịnh cho hay.

Nguyễn Cường Thịnh (đang cầm bóng rổ) Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực tế, theo nhiều chuyên gia tư vấn du học, du học sớm giúp học sinh trưởng thành hơn, dù vậy việc rời xa gia đình từ 15, 16 tuổi không đơn giản. Các em phải nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới, học cách tự lập và vượt qua những cú sốc văn hóa.

Nguyễn Giang Hồng Phúc, hiện học lớp 11 tại Kimball Union Academy (bang New Hampshire), cho biết, ban đầu em khá lo lắng vì không biết liệu mình có đang đi quá sớm. Nhưng sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và bắt đầu học, em thấy nếu bản thân đủ tự tin và sẵn sàng, thì đây là cơ hội tốt để trưởng thành sớm và vượt qua vùng an toàn.

Phạm Đình Thiện, lớp 12 tại Shattuck-St. Mary’s School (bang Minnesota), cũng cho biết: "Khi mới sang trường, em mất một khoảng thời gian để thích nghi vì chương trình và cách học ở Mỹ khác Việt Nam. Các thầy cô đã giúp đỡ em nhiều không chỉ việc học trên lớp, mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, em nhanh chóng bắt nhịp với các bạn bè quốc tế".

Bạn Phạm Đình Thiện (thứ hai từ trái qua) Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vũ Thành Nam, học sinh lớp 12 tại Wilbraham & Monson Academy (bang Massachusetts), nhìn nhận, trước kia cậu phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng từ khi đi du học, cậu tự lập hơn hẳn. Dù không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, Nam thấy bản thân trưởng thành nhanh.

Bạn Vũ Thành Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo bà Hương Đào - Phó tổng giám đốc Tổ chức giáo dục Mỹ AMVNX, du học từ sớm không phải là bước đi mạo hiểm nếu học sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, học lực và khả năng thích nghi. Đặc biệt, với những em có định hướng rõ ràng và mong muốn tiếp cận môi trường học thuật quốc tế từ sớm, việc bắt đầu từ bậc THPT có thể mang lại lợi thế lớn.

Thực tế cho thấy phần lớn học sinh lựa chọn du học nội trú Mỹ từ sớm đều được định hướng bài bản, từ việc lựa chọn trường và chuyên ngành phù hợp, đến chuẩn bị các bài thi chuẩn hóa, hoạt động ngoại khóa cho đến việc chuẩn bị hồ sơ apply vào đại học.

Mặt khác, du học Mỹ từ bậc trung học không phải là con đường dành cho tất cả. Đây là lựa chọn đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, cả về tài chính và chiến lược dài hạn. "Tuy nhiên, nếu học sinh đã sẵn sàng, và gia đình hiểu rõ mục tiêu cần đạt, thì việc cho con đi từ cấp 3 không chỉ là bước chuyển sớm - mà là bước đi thông minh để con bứt phá trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu", bà Hương Đào cho biết.

AMVNX tổ chức sự kiện "Triển lãm du học THPT nội trú Mỹ 2025" với sự góp mặt của đại diện gần 30 trường hàng đầu để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về lộ trình du học Mỹ từ bậc THPT và cách chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Sự kiện diễn ra vào 16h - 20h30, thứ bảy ngày 27/9 tại Khách sạn Daewoo (360 Kim Mã, phường Giảng Võ) và Chủ nhật ngày 28/9 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Thế Đan