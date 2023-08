Lối sống Địa Trung Hải giúp nâng cao tuổi thọ

Các nhà khoa học cho biết thói quen giao tiếp xã hội, hoạt động thể chất, ăn nhiều trái cây, ít muối theo kiểu Địa Trung Hải giúp nâng cao tuổi thọ, giảm khả năng ung thư.

Đây là kết quả nghiên cứu do các chuyên gia của Đại học La Universidad Autonoma de Madrid (Tây Ban Nha) và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ) thực hiện. Các tình nguyện viên từ 45 đến 70 tuổi tại Anh, xứ Wales và Scotland.

Các chuyên gia đã chấm điểm tình nguyện viên dựa trên tần suất thực hiện thói quen kiểu Địa Trung Hải, chẳng hạn giảm muối, tiêu thụ các đồ uống tốt cho sức khỏe, thường xuyên ngủ trưa, tập thể dục và dành thời gian cho bạn bè.

Sau 9 năm nghiên cứu, hơn 4.200 người đã chết, trong đó khoảng 2.400 người mắc bệnh ung thư và 730 người mắc bệnh tim mạch (đau tim và đột quỵ). Các chuyên gia phát hiện người sống theo kiểu Địa Trung Hải có nguy cơ tử vong thấp hơn 29% những người không tuân thủ lối sống này. Theo nghiên cứu khác, được công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, con số là 28%.

Nhóm nghỉ ngơi, tập thể dục đều đặn, giao lưu với bạn bè cũng có ít khả năng tử vong vì bệnh tim mạch hơn.

"Nghiên cứu đã gợi ý rằng người dân không thuộc vùng Địa Trung Hải vẫn có thể áp dụng các thói quen phổ biến tại khu vực này, bằng cách sử dụng sản phẩm có sẵn tại địa phương và áp dụng lối sống lành mạnh, phù hợp với bối cảnh văn hóa", Mercedes Sotos Prieto, giáo sư tại Đại học La Universidad Autonoma de Madrid, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

Các món ăn phổ biến trong thực đơn kiểu Địa Trung Hải. Ảnh: Freepik

Chế độ ăn hoặc lối sống Địa Trung Hải từ lâu được các nhà khoa học ca ngợi. Năm 2019, US News and World Report bình chọn đây là chế độ tốt nhất cho sức khỏe. Các tiêu chí đánh giá gồm: tính dễ thực hiện; đầy đủ dinh dưỡng; khả năng giảm cân ngắn và dài hạn; mức độ an toàn; khả năng ngăn ngừa, kiểm soát bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Chế độ ăn Địa Trung Hải ưu tiên rau củ quả, các loại ngũ cốc nguyên hạt, đậu và đặc biệt đề cao dầu ô liu nguyên chất. Chế độ này nói không với đường và bột tinh chế trừ những dịp đặc biệt. Các chất béo khác ngoài dầu ô liu như bơ cũng hiếm khi được sử dụng.

Thay vì thịt, chế độ ăn Địa Trung Hải chủ yếu sử dụng cá. Trứng, sữa, gà cũng được đưa vào thực đơn song ở mức vừa phải.

Thực đơn của người dân vùng này giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tất cả đều là những thành phần chính giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Thục Linh (Theo Independent)