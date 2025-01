Triệu phú công nghệ trả giá vì uống 'thuốc trường thọ'

MỹBryan Johnson ngừng sử dụng rapamycin sau 5 năm thử nghiệm, cho biết loại thuốc này gây hại cho cơ thể nhiều hơn các tác dụng có lợi.

Trong bộ phim tài liệu mới về bản thân có tên "Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever", Johnson cho biết ông đang sử dụng "phác đồ rapamycin mạnh nhất trong ngành". Sau khi quay xong, ông thú nhận rằng đã ngừng dùng rapamycin.

Thực tế, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa phê duyệt rapamycin cho liệu pháp chống lão hóa. Nhưng các bác sĩ đã kê đơn thuốc này ngoài chỉ định cho một số bệnh nhân của mình vì các nghiên cứu cho thấy, thuốc kéo dài tuổi thọ ở chuột.

Doanh nhân công nghệ 47 từng chi hàng triệu USD để đảo ngược tuổi sinh học. Ông nổi tiếng với việc uống hơn 50 viên thuốc một ngày kéo dài tuổi thọ, trong đó có rapamycin hàm lượng 13 mg. Đây là thuốc ức chế miễn dịch mà bệnh nhân ghép tạng thường sử dụng để ngăn ngừa đào thải cơ quan.

"Tôi dùng thuốc vì lợi ích kéo dài tuổi thọ. Đây là điều mà mọi người trong cộng đồng tin tưởng. Bên ngoài cộng đồng theo đuổi sự trường thọ, mọi người vẫn khá e ngại với việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Họ cho rằng điều này thật kỳ quặc", ông nói.

Bryan Johnson (phải) và con trai Talmage Johnson (trái). Ảnh: Bryan Johnson

Johnson cho biết ông đã thử nghiệm uống rapamycin trong gần 5 năm, cho đến cuối tháng 9/2024, với các phác đồ như 5, 6 và 10 mg hàng tuần; 13 mg hai tuần một lần, xen kẽ hai phác đồ giữa các tuần để tối ưu hóa hiệu quả và hạn chế tác dụng phụ.

Tuy nhiên, cuối tháng 10, ông và nhóm gần 30 bác sĩ, nhà khoa học thân cận kết luận thuốc có tác dụng phụ quá nặng nề. Johnson bị nhiễm trùng da và mô mềm, nồng độ chất béo trong máu bất thường, lượng đường trong máu tăng và nhịp tim lúc nghỉ cao hơn. Vì không xác định được nguyên nhân nào khác, các bác sĩ riêng của ông nhận định loại "thuốc trường thọ" là căn nguyên của vấn.

Các chuyên gia y tế đã chia sẻ những lo ngại về việc sử dụng rapamycin để kéo dài tuổi thọ. Phân tử này được phân lập trong đất thu thập từ Đảo Phục Sinh những năm 1960. Vì rapamycin ức chế hệ miễn dịch, nó có thể để lại các tác dụng phụ nguy hiểm như nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm mô tế bào, viêm họng, theo tiến sĩ Oliver Zolman, bác sĩ trong nhóm nghiên cứu của ông Johnson.

Ngoài việc dùng Rapamycin, Johnson còn khiến nhiều người bất ngờ vì chế độ ăn bao gồm ăn tối lúc 11 giờ sáng, trao đổi huyết tương nhiều thế hệ với cậu con trai tuổi teen và người cha lớn tuổi của mình... Tuy nhiên, thủ thuật này không hiệu quả, vị triệu phú nhận về nhiều chỉ trích.

Bryan Johnson là một triệu phú công nghệ nổi tiếng, doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ. Ông được biết đến là người sáng lập Braintree, một công ty cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến, từng hỗ trợ các nền tảng lớn như Uber và Airbnb. Năm 2013, Braintree được PayPal mua lại với giá 800 triệu USD.

Sau khi đạt thành công lớn trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), Bryan tập trung vào các dự án mang tính tương lai và nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Ông sáng lập Kernel, một công ty phát triển giao diện não - máy tính, nhằm tìm hiểu cách não bộ hoạt động và khám phá tiềm năng của con người thông qua công nghệ. Bryan Johnson còn là người đam mê cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, đầu tư vào các dự án nghiên cứu sinh học để làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thục Linh