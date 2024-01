Lợi nhuận chủ đầu tư Gem Sky World tăng mạnh

Nửa đầu năm 2023, Hà An (thuộc Đất Xanh Group), chủ đầu tư dự án Gem Sky World, báo lãi 240 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2022.

Thông tin vừa được Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà An công bố. Con số này cao gấp 4 lần tổng lợi nhuận của cả năm 2022.

Hiện doanh nghiệp này có vốn chủ sở hữu hơn 10.200 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2022. Nợ phải trả khoảng 13.800 tỷ đồng, giảm nhẹ. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đang ở mức tương đối thấp so với mặt bằng chung của nhiều doanh nghiệp địa ốc, khoảng 1,35 lần.

Trong đó, Hà An ghi nhận dư nợ trái phiếu khoảng 1.000 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 2022. Nửa đầu năm ngoái, công ty chi hơn 30 tỷ đồng để thanh toán lãi hai lô trái phiếu đến hạn. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không ghi nhận tình trạng Hà An chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đến nay theo dữ liệu từ HNX, doanh nghiệp này còn lưu hành một lô trái phiếu phát hành từ tháng 7/2022 với thời hạn 4 năm. Lô trái phiếu trị giá 210 tỷ đồng với lãi suất 11% mỗi năm.

Các khu nhà phố bỏ không khi đang thi công dang dở ở dự án Gem Sky World cuối tháng 8/2023. Ảnh: Phước Tuấn

Hà An là công ty thành viên do Tập đoàn Đất Xanh (DXG) sở hữu 99,99%. Đây là công ty chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của DXG, bên cạnh các mảng dịch vụ địa ốc, bất động sản khu công nghiệp và vật liệu - xây dựng.

Năm 2019, doanh nghiệp này trở thành chủ đầu tư dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai) sau khi đấu giá thành công lô đất rộng 92,2 ha trị giá 3.060 tỷ đồng. Dự án có hơn 4.000 sản phẩm đất nền và các loại nhà ở, Đất Xanh công bố đã bán gần một nửa. Sau nhiều lùm xùm về chậm chuyển nhượng và không thực hiện cam kết hỗ trợ lãi ngân hàng, hồi cuối tháng 10/2023, Gem Sky World được phép chuyển nhượng hơn 2.300 lô đất.

Tuy nhiên sang tháng 11, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Hà An phải hoàn thiện hạ tầng, giải quyết dứt điểm khiếu nại của khách hàng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng bị xử phạt hành chính 900 triệu đồng do huy động vốn trái quy định, đồng thời buộc hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư trong 360 ngày.

Đại diện Hà An cho biết công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nên mong nhà đầu tư chia sẻ. Họ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội hoàn thành trong năm 2024 đúng cam kết. Với sản phẩm nhà phố, chủ đầu tư cho biết trong quý I sẽ khởi công và quý IV/2024 hoàn thành bàn giao cho khách hàng.

Ngoài Gem Sky World, DXG còn giao cho Hà An nắm thêm các dự án Opal Boulevard, Opal Skyline, Opal Luxury (Bình Dương) và Gem Riverside (TP HCM).

Trong khi đó, Đất Xanh Group sau hai quý lỗ liên tiếp, doanh nghiệp này có lãi trở lại từ quý II/2023 với đóng góp lớn từ việc bán căn hộ và đất nền. Sang quý III, DXG vẫn có lãi nhưng giảm 57% so với cùng kỳ vì ảnh hưởng của mảng dịch vụ môi giới bất động sản. Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động từ bán căn hộ và đất nền đạt hơn 1.700 tỷ đồng, chiếm ba phần tư tổng doanh thu Đất Xanh Group và giảm 30% so với cùng kỳ.

Tất Đạt