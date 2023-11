Yêu cầu chủ dự án Gem Sky World hoàn thiện hạ tầng trong năm 2024

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Hà An - chủ đầu tư dự án Gem Sky World - hoàn thiện hạ tầng, giải quyết dứt điểm khiếu nại của khách hàng.

Sáng 2/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đối thoại với gần 500 khách hàng dự án Gem Sky World và đưa ra yêu cầu trên.

Động thái được thực hiện sau khi UBND tỉnh xử phạt hành chính 900 triệu đồng Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty Hà An) do huy động vốn trái quy định, đồng thời buộc hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư trong 360 ngày.

Một góc dự án Gem Sky World đang thi công dang dở nhà phố. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án Gem Sky World rộng 92,2 ha, do Công ty Hà An triển khai với tổng số vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, Tập đoàn Đất Xanh là đơn vị phát triển. Thời gian qua, nhiều khách hàng liên tục kiến nghị việc chủ đầu tư chậm chuyển nhượng sản phẩm, không thực hiện cam kết hỗ trợ lãi ngân hàng khiến nhiều người bị nợ xấu, ảnh hưởng việc kinh doanh.

Ông Phi cho rằng, Công ty địa ốc Hà An nghiêm túc khắc phục sai phạm nhưng do tình hình thực tế, công ty cần có kế hoạch, lộ trình rõ ràng, phân loại cụ thể các nhóm khách hàng để giải quyết đảm bảo quyền lợi người dân trong thời gian quy định. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu công ty nhanh chóng đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hoàn thành đúng thời gian đã cam kết với cơ quan chức năng.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành kiểm tra giám sát chặt chẽ việc xây dựng, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để dự án về đích đúng kế hoạch, đủ điều kiện chuyển nhượng, giúp người dân sớm có sổ đỏ, xây nhà ở. Ông Phi cho biết những khúc mắc chưa được hai bên "thống nhất" thì cần gặp mặt, dựa trên các điều khoản hợp đồng đã ký kết để xử lý theo quy định.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân mong muốn phía chủ đầu tư cho biết lộ trình giải quyết cho khách hàng theo quyết định xử phạt. Đồng thời, công ty cần cam kết thời gian ra sổ cho người dân sau khi đã được phép chuyển nhượng hơn 2.300 thửa đất dù chưa hoàn thành xong cơ sở hạ tầng xã hội.

Theo ông Trần Thế Vinh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, hơn 2.300 thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng vừa qua do có liên quan đến các hộ dân.

"Chủ đầu tư phải giải quyết dứt điểm hạ tầng xã hội hoàn thành theo cam kết với cơ quan quản lý nhà nước. Khi không còn khiếu nại với khách hàng nữa, sở mới xem xét giải quyết hơn 1.700 thửa còn lại chưa đủ điều kiện", ông Vinh nói.

Đại diện khách hàng mua dự án Gem Sky trao đổi ý kiến với Chủ đầu tư. Ảnh: Phước Tuấn

Đại diện Công ty Hà An cho biết hiện nay công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nên mong nhà đầu tư chia sẻ. Chủ đầu tư sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội hoàn thành trong năm 2024 đúng cam kết. Với sản phẩm nhà phố, chủ đầu tư cho biết trong quý I sẽ khởi công và quý IV/2024 hoàn thành bàn giao cho khách hàng.

"Những thửa đất nào đã được cơ quan chức năng cho phép chuyển nhượng, công ty sẽ hoàn tất các thủ tục từ 2 đến 6 tháng. Sau khi có sổ đỏ, người dân được phép xây nhà theo quy hoạch", đại diện Công ty Hà An nói và cho biết sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng khi người dân xây nhà.

Theo quy hoạch, Gem Sky World được chia làm 8 phân khu với tổng hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn (liền kề, biệt thự). Đến nay đã "bán" ra 2.303 sản phẩm đất nền, nhà phố...

Phước Tuấn