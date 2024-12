Lời nhắn 'đừng như tôi' vô dụng

- Ngày 16/12, Công an quận 1 (TP HCM) yêu cầu nam tài xế (chưa công bố danh tính), ngụ trên đường Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, lên làm việc sau một ngày hành hung một người chạy xe máy trên đường, trước bệnh viện Từ Dũ. - Ngày 16/12, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Phòng CSGT tỉnh Bình Phước điều tra hành vi của những người liên quan. Theo đó, sau khi tránh ôtô bán tải trên đường, tài xế Nguyễn Văn Cường cho xe chở hàng dừng đèn đỏ thì bị thanh niên trên xe bán tải giật cửa, đánh tới tấp. - Ngày 10/12, Bùi Thanh Khoa (40 tuổi) bị Công an quận 4 điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Khoa khai do bực tức sau va chạm xe nên đã đánh cô gái 23 tuổi. Theo điều tra, khoảng 7h, cô gái chạy xe máy trên đường Khánh Hội (quận 4), va chạm nhẹ với xe của Khoa. Tuy không gây hư hỏng hay thương tích, Khoa dừng xe, lao đến đánh cô gái tới tấp, đá mạnh vào mặt khiến mũ bảo hiểm bật ra. Hắn chỉ dừng lại khi bị tài xế xe 16 chỗ cảnh cáo, sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc, kéo dài một phút, được camera hành trình ghi lại.