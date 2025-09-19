Lỗi lạ trên camera iPhone Air và 17 Pro

Apple xác nhận một lỗi hiếm gặp trên camera của iPhone Air và iPhone 17 Pro có thể khiến ảnh chụp xuất hiện ô vuông màu đen và vệt trắng.

Vấn đề được phóng viên Henry Casey của CNN Underscored phát hiện trong quá trình thực hiện bài đánh giá iPhone Air. Casey cho biết khi tham dự một buổi hòa nhạc, một trong số những bức ảnh chụp bằng iPhone Air và 17 Pro có các ô vuông màu đen và các vệt trắng xuất hiện từ bảng đèn LED tại sự kiện.

Apple sau đó thừa nhận lỗi có thể xảy ra, nhưng trong những trường hợp hiếm gặp, như khi màn hình LED có độ sáng cực cao chiếu thẳng vào ống kính. Hãng cho biết đã có bản sửa và dự kiến phát hành trong đợt cập nhật phần mềm sắp tới.

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Lỗi này chỉ xuất hiện trong những điều kiện ánh sáng đặc biệt. Tuy nhiên, việc Apple nhanh chóng xác nhận và chuẩn bị đưa ra bản vá cho thấy hãng đang rất chú trọng đến trải nghiệm người dùng trên sản phẩm mới.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm với khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

iPhone Air và ba mẫu iPhone 17 được cho đặt hàng trước từ 19h ngày 12/9 và giao máy tới tay người dùng từ 19/9. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên bán iPhone thế hệ mới, cùng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Huy Đức (theo Macrumors, CNN)