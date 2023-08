Lời khuyên săn học bổng Chevening của Chính phủ Anh từ chuyên gia

Ứng viên học bổng Chevening nên chú trọng vào hệ thống tiêu chí, gồm: thành tích học tập, khả năng lãnh đạo, kết nối, xây dựng mạng lưới quan hệ…, theo chuyên gia từ IDP.

Đây là một trong những học bổng danh giá nhất của Vương Quốc Anh, do đó, tính cạnh tranh rất lớn. Điều này đòi hỏi ứng viên phải hội tụ nhiều yếu tố và biết cách thể hiện bản thân ấn tượng và chân thực.

Với nguồn tài trợ chính đến từ Bộ ngoại giao Anh, Khối thịnh vượng chung cùng các đối tác, học bổng Chevening hỗ trợ khóa học thạc sĩ trong vòng một năm tại bất kỳ trường đại học nào thuộc Vương quốc Anh.

Để ứng tuyển, sinh viên cần là công dân của quốc gia được áp dụng học bổng Chevening; có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên (tương đương với ít nhất bằng cử nhân danh dự 2:1 ở Anh); trình độ ngoại ngữ - IELTS đạt tối thiểu 6.5; có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc (tương đương 2.800 giờ làm việc). Các công việc có thể bao gồm tham gia tình nguyện, thực tập, làm việc có lương hoặc không lương.

Thí sinh còn cần đáp ứng yêu cầu chưa từng nhận bất kỳ học bổng nào từ Chính phủ Anh; cam kết trở về nước và làm việc ít nhất hai năm sau khi hoàn thành học bổng; đăng ký vào ba khóa học đại học đủ điều kiện khác nhau của Vương quốc Anh và nhận được thư mời nhập học vô điều kiện từ một trong những lựa chọn này.

Khung cảnh London (Anh). Ảnh: Shutterstock

Bên cạnh những tiêu chí về thành tích học tập, học bổng Chevening của Anh chú trọng đến những sinh viên có tiềm năng lãnh đạo, ý chí phấn đấu để trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn trong tương lai. Vì vậy, khi chuẩn bị cho học bổng này, ứng viên cần thể hiện khả năng lãnh đạo qua những hoạt động ngoại khóa.

Các dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng là yếu tố quan trọng, tạo điểm nhấn cho hồ sơ khi thể hiện bản thân đã đóng góp gì cho đất nước. "Đừng chỉ chăm chú nói về thông tin trường, mà hãy nêu bật những điều bạn đã làm, công việc bạn đã tham gia để xây dựng mạng lưới cộng đồng tốt đẹp", chuyên gia IDP cho biết thêm.

Đồng thời, thư giới thiệu là một yếu tố quan trọng để giúp thí sinh tạo ấn tượng với hội đồng. Sinh viên nên chọn người giới thiệu có thể đưa ra những nhận xét về mặt học thuật và chuyên môn. Đây là yếu tố cuối cùng giúp Đại sứ quán Anh, các cơ quan đại diện đánh giá trong quy trình xét duyệt. Tất cả thông tin trong thư phải viết bằng tiếng Anh và hoàn toàn xác thực.

Bên cạnh đó, ứng viên cần ưu tiên đầu tư vào bài luận. Trong hồ sơ săn học bổng Chevening, sinh viên cần thể hiện tố chất lãnh đạo, kế hoạch học tập trong tương lai của bản thân thông qua bài luận cá nhân. Nếu vẫn còn "băn khoăn" không biết nên bắt đầu từ đâu, các ứng viên có thể tham gia "You are UKnique" - chương trình sửa bài luận thường niên dành cho những bạn đang lên kế hoạch săn học bổng Anh do IDP tổ chức.

Ban tổ chức sẽ nhận bài luận từ ngày 1/8/2023 đến 31/5/2024. Trong mùa 4 , các giám khảo của tổ chức sẽ tư vấn lộ trình chuẩn bị hồ sơ, bí quyết xin học bổng; dạy cách xây dựng ý tưởng và "thương hiệu" bản thân qua bài luận cá nhân; hướng dẫn cấu trúc viết bài luận hoàn chỉnh; đánh giá, cung cấp những bí quyết giúp bài luận gây ấn tượng; cập nhật danh sách học bổng du học Anh mới nhất 2023 - 2024.

Sinh viên tham dự sự kiện tư vấn của IDP. Ảnh: IDP

Sự kiện diễn ra tại Hải Phòng (ngày 28/9), Hà Nội (ngày 30/9), TP HCM (ngày 1/10), Cần Thơ (ngày 3/10), Đà Nẵng (ngày 5/10) và Nha Trang (ngày 6/10). Hơn 100 đại diện các trường trung học, cao đẳng, đại học hàng đầu tại Australia, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand sẽ tham gia chương trình. Học sinh mang theo đầy đủ hồ sơ sẽ được xét duyệt học bổng với nhiều ưu đãi, quà tặng tại sự kiện.

Qua đây, các bạn cũng có thể giao lưu trực tiếp cùng đại diện trường và săn học bổng phù hợp. Đội ngũ chuyên gia tư vấn IDP sẽ chủ động tìm kiếm học bổng cho các hồ sơ tiềm năng, giới thiệu dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho du học sinh của tổ chức như tìm kiếm nhà ở, đăng ký bảo hiểm y tế, dịch vụ giám hộ và chuyển tiền nước ngoài miễn phí.

