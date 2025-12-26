Lợi ích từ nước uống Sâm Kỳ Ẩm

Sâm Kỳ Ẩm được kết hợp giữa Hoàng Kỳ và Đảng Sâm, được thêm vào đồ uống nhằm hỗ trợ cơ thể nâng cao đề kháng.

Theo GS.TS Lục Dương, Phó viện trưởng Viện Trung y, Đại học Trung y dược Bắc Kinh, Hoàng Kỳ và Đảng Sâm là "cặp đôi vàng" trong nhóm thảo mộc bổ khí. Hoàng Kỳ được xem là "quân", hỗ trợ cơ thể nâng cao đề kháng, trong khi Đảng Sâm là "thần", hỗ trợ tăng cường thể lực. Khi kết hợp, hai vị này tạo hiệu ứng hiệp đồng, có mặt trong thức uống "Sâm Kỳ Ẩm".

Sâm Kỳ Ẩm chiết xuất từ hai loại thảo mộc quý là Hoàng Kỳ và Đảng Sâm. Ảnh: Thọ Sinh Đường

Khi sử dụng, Sâm Kỳ Ẩm hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh hơn, từ đó có thể chống lại tác nhân gây bệnh. Với thành phần thảo mộc, Sâm Kỳ Ẩm cũng giúp thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng.

Thọ Sinh Đường ra mắt sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thọ Sinh Đường

Theo bà Lữ Lan Nhi, Chủ tịch Thọ Sinh Đường, Sâm Kỳ Ẩm là thức uống thảo mộc, không phải thuốc, thực phẩm chức năng và không thay thế thuốc chữa bệnh. Người dùng có thể sử dụng thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe, tham vấn ý kiến bác sĩ nếu cần.

Ký kết hợp tác giữa Thọ Sinh Đường và Hà Nội Home Care về phân phối Sâm Kỳ Ẩm. Ảnh: Thọ Sinh Đường

Hồng Hải