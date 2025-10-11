Lợi ích sức khỏe của rau má

Chiết xuất rau má có thể tăng cường tuần hoàn máu, giảm mất ngủ và lo âu, mau lành vết thương.

Rau má có tên khác là tích tuyết thảo, liên tiền thảo, thuộc họ hoa tán (Apiaceae), vị đắng, hơi ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Chúng mọc hoang ở nơi ẩm ướt, có thể dùng ăn sống, muối dưa, luộc chín hoặc nấu canh, xay hòa với đường làm nước giải khát.

Thành phần hóa học và dinh dưỡng của rau má gồm nước 88,2%, protein 3,2%, glucid 1,8%, cellulo 4,5%. Các muối khoáng gồm canxi 29 mg/dL, photpho 2,4 mg/dL, caroten 2,6 mg/dL, vitamin C 37 mg/dL. 100 g rau má cung cấp cho cơ thể khoảng 21 calo. Hợp chất chính tạo nên những lợi ích sức khỏe của loại rau này là saponin triterpenoid.

Hỗ trợ giảm triệu chứng bệnh Alzheimer

Trà rau má có khả năng tăng cường trí nhớ và chức năng thần kinh, góp phần giảm triệu chứng bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể bảo vệ các tế bào khỏi hình thành mảng bám liên quan đến bệnh Alzheimer. Nếu muốn bổ sung sản phẩm có chứa tinh chất rau má vào chế độ ăn hàng ngày, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng.

Giảm căng thẳng, trầm cảm và mất ngủ

Rau má có tác dụng chống lo âu ở người thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể gây tổn thương oxy hóa và viêm thần kinh. Tác dụng tích cực của rau má đối với chức năng não là giảm trầm cảm. Chiết xuất của loại rau này được sử dụng để đẩy lùi chứng mất ngủ đôi khi đi kèm lo âu, căng thẳng và trầm cảm.

Cải thiện tuần hoàn máu

Ăn rau má làm giảm các vấn đề về giữ nước, sưng mắt cá chân và tuần hoàn có liên quan đến việc đi máy bay kéo dài hơn ba giờ. Rau má có tác dụng chuyển hóa tích cực lên mô liên kết của thành mạch, nhờ đó có thể hữu ích trong giảm triệu chứng giãn tĩnh mạch.

Thúc đẩy quá trình lành vết thương, giảm rạn da

Các terpenoid có trong loại rau này làm tăng sản xuất collagen trong cơ thể, ngăn ngừa hình thành các vết rạn da mới, giúp lành các vết rạn da hiện có. Băng gạc chứa rau má có thể làm lành nhiều loại vết thương bao gồm các vết cắt do vật sắc nhọn, các vết rách không đều do chấn thương và các mô bị nhiễm trùng.

Tốt cho xương khớp

Các đặc tính chống viêm của rau má hỗ trợ giảm triệu chứng viêm khớp, xói mòn sụn và xói mòn xương. Tác dụng chống oxy hóa của nó cũng có tác động tích cực đến hệ miễn dịch.

Một số tác dụng phụ có thể gặp khi dùng rau má bao gồm buồn ngủ, khó chịu đường tiêu hóa, các vấn đề về da, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu. Nếu gặp các triệu chứng này, bạn nên ngưng sử dụng các sản phẩm có chứa chiết xuất rau má.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today)