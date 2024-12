Lợi ích sức khỏe của nước chanh

Nước chanh giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giúp da trẻ khỏe, thanh lọc cơ thể và khử mùi, xua đuổi côn trùng.

Theo ThS.BS Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, nước chanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có thể kể đến như sau:

Cải thiện tiêu hóa

Nước chanh có thể giúp giảm bớt chứng khó tiêu, ợ nóng, đầy hơi, giúp dễ đi tiêu vào buổi sáng, làm sạch đại tràng, kích thích sản xuất mật và giúp bạn tránh bị táo bón.

Tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm, kháng khuẩn

Nước chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh và cúm, cải thiện khả năng hấp thụ chất sắt từ thực phẩm bạn ăn.

Thúc đẩy làn da trẻ khỏe

Chanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân khiến làn da bạn bị lão hóa sớm. Vitamin C giúp duy trì độ đàn hồi của làn da để ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn và giảm bớt nhược điểm trên da.

Thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố

Chanh giúp đào thải toàn bộ các độc tố để ngăn chặn thiệt hại cho các tế bào, các mô và cơ quan. Nó kích thích gan sản xuất enzyme nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn. Nước chanh hoạt động như một thuốc lợi tiểu, giúp cho đường tiết niệu của bạn thải độc tố và có thể thay đổi độ pH. Điều này là rất hữu ích cho những người thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Khử mùi, làm sạch, làm sáng đồ vật, xua đuổi côn trùng

Tính axit trong chanh giúp khử mùi hôi trong tủ lạnh, thớt, bồn rửa. Khi kết hợp với baking soda, nước chanh còn có khả năng làm sạch và khử trùng hiệu quả, có thể dùng để làm sáng các vật dụng bằng đồng, đồng thau, inox. Nước chanh, khi pha trà và xịt vào các vị trí có kiến hoặc côn trùng, có thể giúp xua đuổi chúng nhờ mùi hương, tính axit.

Mỹ Ý