Lợi ích của quả dứa với sức khỏe phụ nữ

Ăn dứa giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch, làm đẹp da, giảm viêm và đau khớp, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tâm trạng.

Thông tin được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo cộng đồng.

Quả dứa, hay còn gọi trái thơm, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích đặc biệt dành cho phụ nữ. Với hương vị ngọt thanh và hàm lượng dinh dưỡng phong phú, dứa trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày, giúp hỗ trợ sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dứa chứa một enzyme tự nhiên gọi là bromelain, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm triệu chứng khó tiêu, đầy hơi. Đối với phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai, việc tiêu hóa dễ dàng và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn là vô cùng quan trọng. Bromelain cũng có tác dụng kháng viêm, giúp giảm tình trạng viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tăng cường miễn dịch

Dứa là nguồn giàu vitamin C, giúp củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường. Đối với phụ nữ thường xuyên đối mặt với công việc bận rộn và áp lực cuộc sống, việc duy trì sức đề kháng mạnh mẽ là điều cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái.

Làm đẹp da

Vitamin C trong dứa không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn có tác dụng làm đẹp da. Vitamin C kích thích quá trình sản sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp da căng mịn, đàn hồi và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Dứa còn chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và giúp da sáng khỏe tự nhiên.

Giảm viêm và đau khớp

Nhờ vào hàm lượng bromelain và các chất chống viêm, dứa giúp giảm viêm và đau nhức khớp - tình trạng mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, thường gặp phải. Việc bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cải thiện sự linh hoạt và làm giảm cảm giác khó chịu do viêm khớp.

Hỗ trợ giảm cân

Dứa là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều nước và chất xơ, giúp mang lại cảm giác no lâu hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo. Chất xơ còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp cơ thể đào thải các chất độc hại.

Với các chị em đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và mong muốn kiểm soát cân nặng, dứa là một lựa chọn tuyệt vời để duy trì vóc dáng.

Dứa không chỉ là một loại quả ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích đặc biệt dành cho phụ nữ. Ảnh: Bùi Thuỷ

Cải thiện tâm trạng

Dứa có chứa tryptophan, một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin - hormone hạnh phúc. Serotonin có tác dụng giúp ổn định tâm trạng, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn.

Đối với những phụ nữ phải đối mặt với căng thẳng từ công việc và cuộc sống, dứa có thể là một nguồn dinh dưỡng giúp cân bằng tâm lý và mang lại sự thoải mái.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong dứa, bao gồm vitamin C và beta - carotene, giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kali trong dứa cũng giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp - một vấn đề phổ biến ở phụ nữ trung niên.

Giúp lợi tiểu và thải độc

Dứa có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải các chất độc và nước thừa qua hệ bài tiết. Điều này giúp ngăn ngừa hiện tượng phù nề, giữ nước - một vấn đề thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn tiền kinh nguyệt.

Cải thiện sức khỏe sinh sản

Các vitamin và khoáng chất trong dứa, đặc biệt là vitamin C và mangan, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe sinh sản. Dứa giúp cải thiện chức năng buồng trứng và làm tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ.

Bổ sung dứa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp duy trì vóc dáng, cải thiện làn da, tăng cường sức khỏe và thậm chí giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, cần ăn dứa một cách hợp lý và không quá lạm dụng để đạt được kết quả tốt nhất cho sức khỏe.

Mỹ Ý