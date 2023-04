Lợi ích của nọc bọ cạp xanh cho người bệnh u bướu

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thắng (HT Pharma)

Địa chỉ:

Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Lilama 10, 56 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

TP HCM: Tầng 3, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3.

Hotline: 1800 6739 – 098 202 7728

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vida Plus có giấy XNQC số: 1236/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 23/6/2022.

Thông tin chi tiết tại đây.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.