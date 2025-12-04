Lợi ích của Gaba trong gạo lứt nảy mầm

Chất Gaba trong gạo lứt nảy mầm hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (National Library of Medicine – NLM), Gaba (Gamma Aminobutyric Acid) là một axit amin hoạt động như "chất làm dịu" trong hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn và giữ tinh thần ổn định. Trong tự nhiên, gạo lứt nảy mầm là một trong những nguồn giàu Gaba. Khi hạt gạo bắt đầu nảy mầm, các enzyme được kích hoạt và làm tăng lượng Gaba lên gấp nhiều lần so với gạo lứt bình thường.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết Gaba kết hợp cùng nhóm vitamin B, chất xơ và khoáng chất từ thực vật có thể hỗ trợ giảm cảm giác căng thẳng nhờ làm dịu hệ thần kinh; cải thiện chất lượng giấc ngủ ở người bị stress kéo dài. Đồng thời, chất này còn hỗ trợ duy trì mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng "sập nguồn" giữa ngày và tăng sự tập trung.

Súp O’go Smoothie gạo lứt nảy mầm hỗ trợ người dùng tỉnh táo, giúp tinh thần thoải mái, tập trung làm việc. Ảnh: Orgalife

Với những tác dụng của Gaba tới sức khỏe con người, nhiều thương hiệu dinh dưỡng đã đưa chất này vào các dòng đồ uống tiện lợi, trong đó có Công ty TNHH Khoa học dinh dưỡng Orgalife. Sản phẩm súp O’go Smoothie Gạo lứt nảy mầm của doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tự nhiên, lành mạnh, có nguồn gốc thực vật, hỗ trợ tăng cường Gaba, vitamin B và chất xơ tự nhiên.

Sản phẩm phù hợp người làm việc trí óc cần giảm căng thẳng, duy trì sự tỉnh táo và tập trung bền vững; người ăn chay hoặc giảm đạm động vật cần nguồn protein thực vật và chất xơ. Dạng súp uống liền giúp người dùng bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng trong những ngày bận rộn, không kịp chuẩn bị bữa phụ.

Đại diện Công ty Orgalife cho biết Gaba từ thực vật không thay thế thuốc điều trị căng thẳng, mất ngủ hay rối loạn lo âu. Tuy nhiên, việc bổ sung phù hợp, kết hợp với chế độ ngủ nghỉ hợp lý, vận động nhẹ và hạn chế caffeine có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi tinh thần.

"Việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng sẽ giúp người dùng duy trì thói quen bổ sung Gaba lâu dài, nâng cao chất lượng sống và hiệu suất làm việc", vị đại diện nói.

Công ty TNHH Khoa học dinh dưỡng Orgalife thành lập năm 2014, chuyên phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học về dinh dưỡng, y học và sinh học. Đơn vị sở hữu nhà máy sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho từng sản phẩm. Doanh nghiệp được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có "Thương hiệu số 1 Việt Nam" và "Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á" năm 2025.

Hải My