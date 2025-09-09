Lợi ích cho sức khỏe từ hoạt chất fucoidan trong tảo nâu

Hoạt chất fucoidan có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Ngày nay con người sống trong môi trường thường xuyên bị ô nhiễm không khí, thức ăn, nguồn nước... Những tác nhân đó đã góp phần gây ra nhiều căn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Với những tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra hoạt chất fucoidan - thành phần tự nhiên của đại dương, là tên gọi của hoạt chất siêu nhờn có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe.

Hình dáng các loại tảo. Ảnh: Umi No Shizuku

Hoạt chất fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus giúp phát huy hiệu quả tương hỗ. Cụ thể, sự kết hợp này đã được nghiên cứu là giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng viên. Ảnh: Umi No Shizuku

Hiện nay, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku.

Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, đang được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku dạng nước, hương vị dễ uống với hàm lượng fucoidan, cùng với vitamin C, E, B2, B6. Ảnh: Umi No Shizuku

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm của TP HCM và Hà Nội, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Tại đây, người tiêu dùng có thể tiếp cận những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về fucoidan và nhận được những thông tin tư vấn đầy đủ về sản phẩm.

