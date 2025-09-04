Lợi ích bất ngờ từ 'chuyện ấy' buổi sáng

Quan hệ tình dục buổi sáng không chỉ khởi động cảm xúc mà còn mang đến cho nam giới nhiều lợi ích bất ngờ về sức khỏe và sinh lý.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, "yêu" vào buổi sáng không chỉ mang lại khoái cảm tức thì mà giúp cải thiện hormone, miễn dịch, tâm trạng và khả năng sinh sản cho nam giới. Với điều kiện phù hợp và thực hiện một cách điều độ, quan hệ tình dục sáng sớm được xem như một phần của lối sống khoa học, hỗ trợ sức khỏe nam giới toàn diện.

Testosterone - hormone sinh dục nam chính - có nhịp dao động sinh học với đỉnh cao vào buổi sáng, khoảng từ 6 đến 9h. Mức testosterone buổi sáng có thể cao hơn đến 30% so với buổi chiều ở nam giới khỏe mạnh. Nồng độ testosterone cao đồng nghĩa với tăng ham muốn tình dục, tăng khả năng cương cứng buổi sáng, cải thiện hiệu suất hoạt động tình dục

Cải thiện tâm trạng và năng lượng đầu ngày

Quan hệ tình dục làm tăng tiết endorphin - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, giảm đau, và oxytocin - hormone gắn kết và thư giãn. Do đó, các chỉ số căng thẳng thường giảm rõ sau quan hệ tình dục, đặc biệt vào đầu ngày. Cảm giác được kết nối và hạnh phúc sau khi "yêu" buổi sáng có thể giúp nam giới khởi đầu ngày mới với tâm trạng tích cực, sự tự tin cao hơn và cải thiện khả năng tập trung trong công việc.

Lợi ích chuyển hóa và tim mạch

Một lần quan hệ tình dục có thể tương đương với hoạt động thể dục cường độ vừa, giúp tim đập nhanh hơn và huyết áp giảm sau đó. Theo nghiên cứu của Hall và cộng sự trên American Journal of Cardiology, nam giới có tần suất quan hệ tình dục đều đặn ít nhất 2 lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 45% so với nhóm ít quan hệ hơn.

Hoạt động tình dục vào buổi sáng giúp khởi động hệ tuần hoàn, chuyển hóa năng lượng tích cực như một bài tập thể dục khởi động tự nhiên.

Tăng cường khả năng sinh sản

Tinh trùng xuất ra vào buổi sáng có mật độ cao hơn, khả năng di động tốt hơn so với buổi chiều và tối. Xuất tinh với tần suất hợp lý giúp làm mới tinh trùng, giảm tích tụ tế bào tổn thương do oxy hóa, qua đó cải thiện tiềm năng sinh sản về lâu dài.

Tăng cường miễn dịch và giảm viêm

Những người quan hệ tình dục 1-2 lần mỗi tuần có mức immunoglobulin A (IgA) cao hơn đáng kể so với người kiêng quan hệ hoặc quá lạm dụng. IgA là kháng thể quan trọng bảo vệ niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa.

Quan hệ tình dục đều đặn còn giúp điều hòa cytokine tiền viêm, cải thiện đáp ứng miễn dịch tổng thể và có thể góp phần phòng ngừa bệnh lý viêm mãn tính.

Gắn kết tình cảm

"Yêu" vào buổi sáng tạo nên không gian riêng tư, thân mật và không vội vã như cuối ngày. Sự gia tăng oxytocin giúp hai người cảm thấy gắn bó hơn và hài lòng hơn với mối quan hệ. Theo một khảo sát công bố trên Journal of Sex Research, các cặp đôi có hoạt động tình dục vào buổi sáng ít xảy ra mâu thuẫn hơn trong ngày và báo cáo mức độ hạnh phúc cao hơn.

Những lưu ý khi "yêu" buổi sáng

Nam giới nên rửa mặt, vệ sinh vùng sinh dục và miệng để tránh lây vi khuẩn hoặc tạo cảm giác khó chịu cho bạn tình.

Không nên quan hệ nếu đang mệt mỏi hoặc mất ngủ. Dù có nồng độ testosterone cao, việc quan hệ khi cơ thể chưa phục hồi sau giấc ngủ kém có thể khiến cơ thể suy sụp trong ngày.

Với người có bệnh lý tim mạch, cần tham vấn bác sĩ trước khi có hoạt động tình dục vào buổi sáng - khi huyết áp có thể tăng nhẹ theo nhịp sinh học.

Lê Phương