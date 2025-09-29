Dùng biển cầm tay xin đường để giúp người đi bộ tránh dòng xe lao vun vút

Tại một số điểm giao cắt, dù có vạch kẻ đường, người đi bộ gần như chỉ biết giơ tay, dùng 'tín hiệu bằng mắt' để xin đường

Tôi thấy có một số tuyến đường đông đúc đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân, từ đó thành một "điểm đen" tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với người đi bộ.

Tại những nơi này, lượng người qua đường lại cực kỳ lớn do gần chợ và các khu dân cư đông đúc. Nguy hiểm lớn nhất đến từ thói quen lưu thông, sau khi thoát khỏi các nút giao lớn, các phương tiện (ôtô, xe máy) thường tăng tốc đột ngột để bù lại thời gian chờ đèn.

Chính tốc độ cao này, kết hợp với sự khó khăn trong việc quan sát người đi bộ bất ngờ xuống đường, đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm, thậm chí tử vong.

Người đi bộ hiện tại gần như chỉ biết giơ tay hoặc dùng tín hiệu bằng mắt để xin đường, một tín hiệu quá yếu ớt và dễ bị bỏ qua trong môi trường giao thông phức tạp và tốc độ cao.

Tôi đề xuất một giải pháp là nên trang bị biển cảnh báo cầm tay (STOP/SLOW) cho người đi bộ tại các vị trí sang đường nguy hiểm.

Cơ chế hoạt động rất đơn giản:

Tại các cột cắm ở vỉa hè hai bên vạch sang đường, sẽ đặt sẵn các biển báo nhỏ, nhẹ, có màu sắc phản quang mạnh.

Khi có nhu cầu qua đường, người đi bộ sẽ lấy biển, giơ cao ngang tầm mắt người lái xe. Tín hiệu màu đỏ và chữ STOP nổi bật sẽ thay thế cho cái giơ tay đơn lẻ.

Sau khi sang đường an toàn, người đi bộ đặt biển lại vào cột cắm ở phía đối diện.

Giải pháp này có ba ưu điểm lớn:

- Tăng khả năng nhận diện từ xa: Biển báo phản quang sẽ "bắt mắt" người lái xe từ khoảng cách xa hơn, tạo thời gian phản ứng để giảm tốc độ.

- Tạo tín hiệu chuẩn hóa: Thay vì tín hiệu giơ tay tùy tiện, biển STOP là một tín hiệu giao thông chuẩn mực, có hiệu lực cảnh báo cao hơn.

- Chi phí thấp, linh hoạt cao: Biện pháp này dễ triển khai và bảo trì hơn nhiều so với việc lắp đặt đèn tín hiệu cảm ứng, đặc biệt phù hợp với khu vực không đủ điều kiện kỹ thuật để lắp đèn.

Kết hợp với các biện pháp kỹ thuật khác như lắp đặt gờ giảm tốc cảnh báo trước vạch qua đường và tăng cường xử phạt nguội hành vi không nhường đường cho người đi bộ, giải pháp này hứa hẹn mang lại hiệu quả rõ rệt, chấm dứt những tai nạn thương tâm tại các điểm giao cắt nguy hiểm.

Theo tôi, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của người lái xe, mà còn là sự sáng tạo trong cách chúng ta tổ chức không gian công cộng.

hapm.psy