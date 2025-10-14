Lời dụ dỗ đến Campuchia khiến sinh viên Hàn bị tra tấn đến chết

Nam sinh Hàn dường như đã bị lừa đến Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", để rồi bị bắt cóc và tra tấn đến chết khi gia đình báo cảnh sát.

Dư luận Hàn Quốc những ngày qua rúng động với vụ án sinh viên 22 tuổi, quê ở huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, thiệt mạng ở Campuchia hồi tháng 8, sau nhiều tuần mất liên lạc với gia đình. Giới chức Hàn Quốc và Campuchia cho rằng sinh viên này là nạn nhân của một vụ bắt cóc chuyên nghiệp, liên quan một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Kampot ở Campuchia.

Danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố, chỉ được truyền thông và giới chức Hàn Quốc gọi tắt là "A". Trong khi đó, hồ sơ của cơ quan công tố địa phương cho biết nạn nhân là công dân Hàn Quốc, mang họ Park. Kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân bị tra tấn đến chết.

Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk ngày 11/10 thông báo bắt một số nghi phạm trong đường dây môi giới "thồ tiền" xuyên quốc gia có thể liên quan đến vụ án. "Thồ tiền" là thuật ngữ chỉ mô hình dụ dỗ nạn nhân cho các tổ chức tội phạm thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch bất chính. Người cho thuê tài khoản ngân hàng thường được đặt biệt danh là "ngựa thồ".

Các điều tra viên tin rằng A đã liên hệ với những người môi giới của băng đảng tội phạm từ trước, nhưng chưa rõ phương thức. Sau khi giành được niềm tin của A, nhóm tội phạm lừa anh đến Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", thuyết phục rằng đó là nơi anh có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn trong ngành công nghệ thông tin, thực chất là cơ sở lừa đảo chuyên nghiệp.

Cảnh sát Campuchia khám xét một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Kratie ngày 17/7. Ảnh: Khmer Times

Ngày 17/7, A thông báo với gia đình rằng anh bay tới Campuchia để nghỉ hè, kết hợp tham dự một buổi triển lãm. Thế nhưng, khoảng một tuần sau, người nhà nhận được cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông nói tiếng Hàn pha giọng Trung Quốc.

"Cậu ta đã gây rắc rối ở đây và bị bắt rồi. Gửi tôi 50 triệu won (khoảng 35.000 USD) thì chúng tôi sẽ thả cậu ta", người này nói.

Gia đình lập tức báo cảnh sát và liên hệ với đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh để bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Giới chức Hàn Quốc vào cuộc điều tra, nhưng không thể xác định được vị trí của A.

4 ngày sau, do chưa nhận được tiền chuộc, nhóm bắt cóc tống tiền cắt liên lạc với gia đình. Ngày 8/8, khoảng hai tuần sau cuộc gọi cuối cùng từ nhóm tống tiền, cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể nam sinh trong một chiếc xe bán tải gần núi Bokor, khu vực khét tiếng nhiều băng nhóm tội phạm mạng và lừa đảo việc làm. Giới chức địa phương xác định nguyên nhân tử vong là ngừng tim do bị tra tấn nghiêm trọng.

Hai tháng sau khi được phát hiện, thi thể của nam sinh Hàn Quốc vẫn chưa được đưa về nước do quy trình khám nghiệm và xác minh pháp y giữa hai nước chưa hoàn tất. Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk cho biết sẽ phối hợp cùng Phòng Khoa học Pháp y Quốc gia và cảnh sát Campuchia tiến hành khám nghiệm chung để xác định nguyên nhân cái chết và hỗ trợ hồi hương thi thể.

Ít nhất ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt tại tỉnh Campuchia liên quan cái chết của nam sinh Hàn Quốc. Những người này được xác định là thành viên trung tâm lừa đảo ở vùng núi Bokor, nơi từng giam giữ A cùng 14 công dân Hàn Quốc. Cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị điện tử, điện thoại và tài liệu chứng minh cơ sở này chuyên về hai mô hình gọi điện lấy thông tin cá nhân và lừa tình chiếm tiền.

"A bị đánh đập tàn bạo đến mức anh ta không thể thở được. Tôi nghe bảo rằng anh ta chết trên ôtô trên đường đến bệnh viện", một nhân chứng từng bị giam cùng A ở núi Bokor, nằm trong nhóm 14 công dân Hàn Quốc được giải cứu, tường trình với văn phòng của nghị sĩ Park Chan-dae thuộc đảng Dân chủ.

Gia đình của nam sinh Hàn Quốc gửi thư cầu cứu cho nghị sĩ Park từ những ngày đầu tiên nhận tin con trai họ bị bắt cóc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận với văn phòng nghị sĩ Park rằng số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép ở Campuchia trong 8 tháng đầu năm nay đã lên đến 330 vụ, tăng mạnh so với con số 221 vụ vào năm ngoái và 36 vụ trong giai đoạn 2021-2023. Nạn nhân chủ yếu bị dụ dỗ đến Phnom Penh, Sihanoukville và Bokor.

Ba nghi phạm, mang quốc tịch Trung Quốc, trong vụ án công dân A của Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap

Trước tình trạng tội phạm lừa đảo ngày càng tập trung nhắm vào công dân Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu chính phủ "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia". Ngoại trưởng Cho Hyun cũng triệu tập Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để yêu cầu hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Cảnh sát Hàn Quốc đồng thời đề nghị thành lập "Phòng Hàn Quốc" tại Campuchia, tương tự mô hình đã triển khai ở Philippines và Thái Lan, để hỗ trợ công dân và điều tra các vụ án liên quan.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 12/10 tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp cùng đại sứ quán Hàn Quốc trong vụ án ở Kampot, "tiếp tục điều tra và bắt giữ mọi nghi phạm cũng như đồng phạm còn lại, đảm bảo công lý được thực thi".

Thanh Danh (Theo Korean Times, Chosun, Independent, Khmer Times)