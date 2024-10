'Lối đi riêng' về vùng ven TP HCM ở Long An mua nhà đất

Nhiều người chưa đủ khả năng tài chính nhưng nhăm nhe với tới nhà đất quận trung tâm và quận ven TP HCM rồi than giá cao quá.

Người thành công có lối đi riêng của họ. Nhiều người Sài Gòn, mà số đông ở quận 6, Bình Tân, Bình Chánh... hơn chục năm trước chọn Long An (thuận đường đi lại), điển hình là Bến Lức, Tân Tạo, Cần Giuộc - các huyện giáp ranh thành phố, làm nơi đầu tư bất động sản, sản xuất kinh doanh, dịch vụ... đến nay đa số đều là triệu phú USD nhờ quỹ đất có trong tay, chưa kể ngành nghề chính phát triển đem lại dòng tiền ổn định.

Quốc lộ 50 mở rộng từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến ranh Cần Giuộc đang triển khai; Quốc lộ 1A từ vòng xoay An Lạc đến ranh Bến Lức sẽ được mở rộng, đường Võ Văn Kiệt sẽ được đầu tư kéo dài đến Đức Hòa, Vành đai 3 và 4 của thành phố sẽ đi ngang Tân Tạo, Bến Lức, Cần Giuộc; các trục động lực liên kết vùng TP HCM - Long An - Tiền Giang sẽ hình thành trong tương lai không xa...

Và cùng nhiều dự án giao thông, khu đô thị, trung tâm thương mại... đã, đang và sẽ triển khai. Tất cả sẽ góp phần nâng vị trí Long An lên tầm cao mới với nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển.

Giá bất động sản ở Long An trước nay thường thấp, không sốt cao so với Bình Dương, Đồng Nai nên sẽ có nhiều dư địa tăng giá. Trước 2010 thì khỏi bàn, chỉ cần những năm 2011-2015, đầu tư bất động sản Long An, đặc biệt các xã giáp ranh TP HCM, thì đến nay đều trúng lớn.

Theo tôi, muốn có nơi an cư lạc nghiệp thì hạ thấp chỉ tiêu xuống, tìm đến vùng giáp ranh ven thành phố thuộc các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc thuộc Long An đang đô thị hóa, còn rất nhiều nền, nhà cấp bốn diện tích 5×20 m2, 5×25 m2... thổ cư, đường bê tông 3-4m, ôtô đến nơi, điện nước, internet đi ngang trước nhà... giá từ 1,3 - 2 tỷ, tức khoảng 10-15 triệu đồng một m2.

Còn thu nhập vừa đủ sống mức cơ bản, không có dư thì mua xe còn khó, huống hồ nhà đất. Hãy chấp nhận ở nhà thuê gần nơi làm việc, học hành cho thuận tiện đi lại và đỡ áp lực nợ nần mua nhà. Từ từ tìm cách làm thêm tăng thu nhập, tích lũy, đầu tư... rồi tùy tình hình và điều kiện mỗi người mà tính tiếp.

Còn mua đất ở những nơi ít ai quan tâm, để ý có khi bất ngờ đem lại lợi ích to lớn cho những người nhìn thấy được tiềm năng của nó và có ít nhiều may mắn, thường hay gọi là gặp thời".

Độc giả Thanh Tùng bình luận như trên, cho rằng về những khu vực giáo ranh vùng ven TP HCM ở Long An mua nhà đất cũng là một lựa chọn hợp lý, vì những nơi này còn nhiều dư địa phát triển.

Bình luận này được viết sau bài Cùng giáp Sài Gòn, tôi ít nghe nói 'về Long An mua nhà' hơn Bình Dương.

*Chia sẻ bài viết về nơi bạn sinh sống và lý do chọn nơi đó tại đây.

Hữu Nghị tổng hợp