Khó xử vì đồng nghiệp bắt tay chúc Tết ở nhà vệ sinh

Lời chúc vui vẻ và thiện chí nhưng làm tôi thấy lấn cấn vì không gian chưa phù hợp để bắt tay chúc mừng năm mới.

Sáng đầu tiên trở lại làm việc sau Tết, không có một buổi gặp mặt đầu năm, không có nghi thức khởi động trang trọng. Công ty quá đông, mỗi người một phòng, một tầng, một khung giờ.

Thế là lời chúc năm mới tự tìm đường đi của nó - len qua hành lang, vọng xuống cầu thang, dừng lại ở nhà xe... và cả trước cửa, thậm chí bên trong nhà vệ sinh.

Những cuộc gặp đầu năm diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Đang bước xuống cầu thang thì chạm mặt đồng nghiệp, thế là hai người dừng lại vài giây: "Chúc mừng năm mới nhé!".

Ở nhà xe, giữa tiếng mở khóa và dắt xe, một cái bắt tay vội vàng thay cho lời khởi đầu. Và rồi có những tình huống khiến người ta vừa buồn cười vừa lúng túng: Vừa rửa tay xong, ngẩng lên nhìn vào gương đã thấy ánh mắt người quen phía sau, kèm theo một câu hồ hởi: "Năm mới an khang thịnh vượng anh nhé!".

Thậm chí có người còn chìa tay ra bắt rất chân thành. Không ai có ý xấu. Ngược lại, tất cả đều xuất phát từ thiện chí. Năm mới, lần đầu nhìn thấy nhau sau kỳ nghỉ dài, nếu im lặng bước qua lại thấy thiếu vắng điều gì đó.

Văn hóa của chúng ta coi trọng sự mở đầu. Một câu chúc đầu năm không chỉ là lời xã giao mà còn là cách xác nhận: Tôi vẫn trân trọng mối quan hệ này. Nhưng chính trong những không gian riêng tư như nhà vệ sinh, câu chuyện lại trở nên đáng suy nghĩ.

Nhà vệ sinh vốn là nơi cần sự kín đáo và thoải mái cá nhân. Ở đó, mỗi người muốn có vài phút riêng tư giữa nhịp làm việc đông đúc. Vậy có nên nói "Chúc mừng năm mới", "Chúc năm mới an khang thịnh vượng" và bắt tay nhau ngay khi vừa chạm mặt trong không gian ấy không?

Sự hồ hởi có vô tình đặt người khác vào thế khó xử? Hay nếu cố tình làm ngơ, chờ ra ngoài mới chúc, lại bị hiểu là lạnh nhạt? Một câu chúc vốn đẹp. Một cái bắt tay vốn trang trọng. Nhưng liệu mọi không gian đều phù hợp cho sự trang trọng đó?

Ranh giới giữa thân tình và thiếu tinh tế đôi khi không nằm ở nội dung lời nói, mà nằm ở bối cảnh của nó. Trong môi trường công sở đông người, khi không có một khoảnh khắc chung để khởi động năm mới, mỗi cuộc gặp tình cờ đều trở thành "nghi thức" bất đắc dĩ. Và vì sợ mình vô tâm, chúng ta chọn nói ngay khi gặp - bất kể đang ở đâu.

Nhưng phép lịch sự có phải lúc nào cũng là nói ra ngay lập tức? Hay đôi khi, sự tinh tế nằm ở việc chờ đúng không gian? Nếu lần đầu gặp đồng nghiệp sau Tết trong nhà vệ sinh, bạn sẽ chủ động chúc và bắt tay ngay lúc đó? Hay bạn sẽ mỉm cười nhẹ, đợi ra khỏi không gian riêng tư rồi mới nói lời đầu năm? Giữa thân tình và thiếu tinh tế, bạn chọn cách nào?

Xuân Vinh