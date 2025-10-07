Lốc xoáy làm tốc mái nhà, gãy cột điện ở Hải Phòng

Xuất hiện lúc 4h hôm nay, lốc xoáy quét qua tổ dân phố Tường, phường Chu Văn An khiến một số ngôi nhà tốc mái, cột điện gãy đổ.

Lốc xoáy xuất hiện cùng thời điểm Hải Phòng mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo. Theo thống kê của UBND phường Chu Văn An, 18 hộ dân bị tốc mái, hư hại nhà ở, trong đó tổ dân phố Tường 17 hộ.

5 trường học cùng một trụ sở công an phường cũ bị ngập nước, tốc mái và hư hỏng nhiều hạng mục. Một số cây xanh trong khuôn viên trường bị bật gốc, gãy đổ. Hai trang trại nuôi gà đổ sập.

Mái ngói ngôi nhà ở phường Chu Văn An bị lốc thổi bay, sáng 7/10. Ảnh: Xuân Hoa

Đài Khí tượng Thủy văn TP Hải Phòng cho biết mây đối lưu từ Hưng Yên, Bắc Ninh đang di chuyển về thành phố, dự báo vài giờ tới 42 xã, phường ở phía tây và tây bắc sẽ có mưa giông. Trong cơn giông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, TP Hải Phòng quyết định hoãn Lễ tưởng niệm 725 ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc vào tối nay.

Cột điện ở tổ dân phố Tường bị gãy gập. Ảnh: Xuân Hoa

Trước đó ngày 29/9, ảnh hưởng của bão Bualoi, lốc xoáy quét qua các xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Hải, Tân Minh ở phía đông Hải Phòng làm hơn 100 nhà bị tốc mái, nhiều trường học, nhà văn hóa và hoa màu bị hư hại.

Lê Tân