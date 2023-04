Lộc Trời trao giải cho nông dân bảo vệ môi trường

An GiangTập đoàn Lộc Trời đã trao 53 giải thưởng cho các hợp tác xã đạt thành tích cao trong chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường 2022", ngày 28/4.

Đây là chương trình thường niên được Tập đoàn Lộc Trời và hai công ty thành viên là TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời, Vật tư Nông nghiệp Lộc Trời phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức nhằm nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống xanh sạch, ý thức bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người nông dân. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên của Lộc Trời đã cùng bà con nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đưa tới các điểm thu gom đã chuẩn bị sẵn và chở tới địa điểm xử lý lượng rác thải này theo đúng quy định.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường 2022" tại An Giang, ngày 28/4. Ảnh: TTXVN

Sau thời gian gián đoạn do Covid-19, tháng 11/2022, Tập đoàn Lộc Trời đã tái khởi động chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường 2022" tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của các hợp tác xã, tổ hợp tác đang liên kết sản xuất với Lộc Trời. Kéo dài gần 4 tháng, chương trình lần này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (15/11/2022 - 4/1/2023) thu hút 22 hợp tác xã tham gia tại 18 điểm chính trên địa bàn các tỉnh Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang, thu gom được tổng cộng hơn 6 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Giai đoạn 2 (5/1 - 3/3/2023) mở rộng hơn với 28 hợp tác xã thuộc các tỉnh Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Kết quả giai đoạn này: thu gom tổng cộng gần 9 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Tính chung cả hai giai đoạn, có 33 hợp tác xã tham gia chương trình, trong đó 16 tham gia một giai đoạn và 17 tham gia cả 2 giai đoạn.

Tổng kết chương trình, 53 giải thưởng (gồm một giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải tư và 29 giải khuyến khích) được trao với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Giải đặc biệt trị giá một lượng vàng SJC đã thuộc về hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nông dân Giồng Tượng tại xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang với thành quả thu gom đạt hơn 2 tấn.

Đại diện ban tổ chức cho biết, qua các lần triển khai, chương trình đã có những kết quả khả quan, gắn kết cộng đồng, và nâng cao ý thức về môi trường. Điều quan trọng là ngày càng nhiều hợp tác xã tham gia, phản ánh sự quan tâm và ý thức của bà con tới môi trường của quê hương mình. "Tập đoàn Lộc Trời tin tưởng rằng với ý nghĩa tích cực và nhân văn, chương trình sẽ ngày càng lớn mạnh về quy mô và lan tỏa tích cực đối với việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống an toàn, xanh – sạch cho vùng nông thôn, rộng hơn nữa là bảo vệ hệ sinh thái toàn khu vực, hỗ trợ việc tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo định hướng phát triển bền vững", đại điện doanh nghiệp cho biết.

Các hợp tác xã tham gia chương trình nộp vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng cho ban tổ chức. Ảnh: Lộc Trời

Thành lập từ năm 1993 với tên gọi Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang, với sứ mệnh "Cùng nông dân phát triển bền vững", ngay từ những ngày đầu tiên, bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chế biến và kinh doanh nông sản, Tập đoàn Lộc Trời luôn quan tâm và tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân và giữ gìn môi trường sống khu vực nông thôn. Sau nhiều năm phối hợp thực hiện với các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh phía Nam, từ tháng 11/2021, Lộc Trời chính thức ký kết với Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" – thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng.

Với đội ngũ hơn 3600 nhân viên, chuyên gia nghiên cứu giống cây trồng, sản phẩm và giải pháp xử lý mùa vụ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời là một trong những tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam. Lộc Trời đã triển khai canh tác lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP (Sustainable Rice Platform) đạt kết quả 100 điểm hoàn hảo trong 3 năm liên tục (2020 – 2022) cùng với hệ thống sản xuất lúa gạo đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới như BRCGS, SMETA, HACCP, HALAL...

Các thành viên của Lộc Trời cùng người nông dân gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để xử lý theo đúng quy định. Ảnh: Lộc Trời

Doanh nghiệp đang liên kết với các hợp tác xã và hơn 200.000 hộ nông dân để cơ giới hóa các hoạt động mùa vụ, tổ chức thu hoạch và vận chuyển... giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận ổn định, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại khu vực nông thôn.

Sản phẩm gạo mang thương hiệu Hạt Ngọc Trời cùng với nhiều giống lúa tự lai tạo của Lộc Trời đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi gạo quốc tế. Bản thân doanh nghiệp cũng giành nhiều giải thường cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

