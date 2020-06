Lốc kéo sập nhà, bé trai 3 tuổi tử vong

Thanh HóaCơn lốc kéo sập mái nhà, đè trúng chị Trần Thị Cúc, 31 tuổi, ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành và con trai 3 tuổi khiến cháu bé tử vong.

Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch xã Thành Hưng, cho hay chiều qua vợ chồng chị Cúc đi gặt lúa ngoài đồng, thấy mưa giông nên trở về nhà. Người mẹ vào nhà tắm thay đồ thì con trai Lê Tuấn Dũng, 3 tuổi, chạy theo.

Bất ngờ cơn lốc quét qua khiến phần vỉ ruồi (hay còn gọi là phần đốc ngôi nhà chính) đổ xuống mái tôn khu bếp ăn, đè lên người hai mẹ con. Bị khối tường gạch và khung sắt mái tôn nặng đè trúng, hai mẹ con chị Cúc bị thương nặng.

Người thân lật đống đổ nát đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đến tối bé trai không qua khỏi.

Sáng nay, gia đình và chính quyền tổ chức an táng cho cậu bé. Chị Cúc đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành trong tình trạng đa chấn thương, đứt nhiều ngón tay, gân tay, gãy xương...

Theo lãnh đạo xã Thành Hưng, ngoài gia đình chị Cúc, cơn lốc cũng khiến nhiều đường điện bị gãy đổ, hoa màu hư hại, một số trang trại, lều lán tạm bợ của người dân bị tốc mái, hiện chưa có thống kê chi tiết.

Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên mực 5.000 m, miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ hôm qua đến nay xuất hiện mưa giông, nhiều nơi mưa lớn, lốc xoáy. Trong 12 giờ qua (tính từ 19h ngày 14/6), Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thái Bình mưa 40-90 mm, một số trạm mưa trên 140 mm, như: Uông Bí (Quảng Ninh), Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, tại Hà Giang, một người chết do sét đánh, hơn 7 ha lúa bị đất sạt vùi lấp, tỉnh lộ 177 bị sạt lở. Tại Lào Cai, 10 nhà dân bị ảnh hưởng do giông lốc. Tại Nghệ An, hơn 130 nhà dân bị tốc mái, hơn 150 ha cây lâm nghiệp và 100 cây xanh đường phố bị gãy đổ.

Dự báo, mưa giông còn kéo dài đến hết ngày 16/6.

Lê Hoàng