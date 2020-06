Bão tan, miền Bắc mưa to

Trưa nay, bão Nuri đổ bộ phía nam Trung Quốc và tan dần. Tuy nhiên, bão đã tạo ra rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, gây mưa lớn từ hôm nay đến ngày 16/6.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay bão Nuri suy yếu thành vùng áp thấp, ở phía nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới 40 km/h.

Bão tạo ra rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt. Trời chuyển nhiều mây, mưa rào và giông xuất hiện nhiều nơi. Nền nhiệt lúc 13h hôm nay giảm xuống dưới 35 độ, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhất trong 27 năm qua.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay đến hết ngày 16/6, miền Bắc mưa to, một số nơi xuất hiện giông. Vùng núi và trung du lượng mưa phổ biến 40-70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 130 mm. Người dân các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Các sông suối miền núi khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 2-4 m, hạ lưu 1,5-3 m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai có khả năng đạt báo động 1, các sông khác dưới báo động 1.

Từ ngày 18/6, khi những cơn mưa giông không còn, vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, miền Bắc sẽ trở lại nắng nóng trên 35 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai nhiệt độ Hà Nội khoảng 27-30, thứ tư 28-34, đến thứ năm 18/6 bắt đầu nắng nóng với 28-36 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 18-24 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió nên trong 2-3 ngày tới sẽ có mưa giông, riêng Thanh Hóa mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ), nắng nóng tạm dứt. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.

Từ ngày 17/6 trở đi, miền Trung trở lại nắng nóng. Đến thứ bảy, nhiệt độ TP Vinh (Nghệ An) là 27-39; Đà Nẵng 27-37 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên do tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên cả tuần tới có mưa giông, có nơi giông mạnh. Người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên là 30-33, Nam Bộ 32-34.

Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Gia Chính