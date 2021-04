Loạt vai diễn làm nên tên tuổi Anthony Hopkins

"The Remains of the Day" (1993): Ông vào vai Stevens, quản gia của một gia đình quý tộc Anh giữa thế kỷ 20. Nhân vật dành phần lớn cuộc đời phục vụ chủ nhân một cách tận tụy trước khi họ phá sản và danh tiếng bị hủy hoại vì ủng hộ phát xít Đức. Bộ phim là hành trình Stevens tìm được tự do về mặt tư tưởng, tháo bỏ sợi xích vô hình trói buộc ông trong vai trò quản gia suốt cuộc đời.

Hopkins nhận một đề cử Oscar nhờ vai diễn. Năm 1999, Viện Phim Anh xếp "The Remains of the Day" đứng hạng 64 trong danh sách những tác phẩm điện ảnh hay nhất của nước này.