Loạt UAV trợ chiến xuất hiện tại Bắc Kinh

Quân đội Trung Quốc vận chuyển nhiều UAV trợ chiến về Bắc Kinh, dự kiến trình diễn trong lễ duyệt binh đầu tháng sau.

Hình ảnh công bố hôm 17/8 cho thấy ít nhất ba mẫu máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ chiến đấu đã xuất hiện tại thủ đô Bắc Kinh trong lúc quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào đầu tháng tới.

Trong số này có mẫu UAV dường như là FH-97, được cho là lấy cảm hứng từ nguyên mẫu XQ-58A Valkyrie do Mỹ phát triển. UAV có cánh chính vát về phía sau và cánh đuôi đứng hình chữ V, phần mũi nhọn và cửa hút gió động cơ nằm trên lưng.

UAV nghi là mẫu FH-97 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong ảnh công bố ngày 17/8. Ảnh: War Zone

"UAV này có những điểm tương đồng rõ rệt với mô hình FH-97 trưng bày lần đầu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2021. Hình dáng của cánh đuôi đứng rất giống với FH-97 và XQ-58", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Rick Joe, chuyên gia về lĩnh vực quân sự Trung Quốc, nhận định Bắc Kinh đã và đang âm thầm phát triển UAV hỗ trợ chuyên về không chiến. "FH-97 và biến thể FH-97A, xuất hiện trong triển lãm Chu Hải tháng 11/2022, chỉ là một phần nhỏ trong chương trình này", ông cho biết.

Hai mẫu UAV cỡ lớn cũng xuất hiện tại Bắc Kinh cuối tuần trước. Một trong số này được phủ bạt xanh, có thiết kế cánh bay với phần mũi dài và nhỏ, cánh xòe rộng ra hai bên hông. UAV còn lại được phủ bạt màu vàng và nâu, có phần mũi lớn hơn và cánh vát chéo về phía sau.

UAV cỡ lớn được phủ bạt xanh trên đường phố Bắc Kinh trong ảnh công bố ngày 17/8. Ảnh: War Zone

Ba mẫu phi cơ trên nằm trong số 5 UAV từng xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự tại vùng ngoại ô tây nam Bắc Kinh hồi tháng 6. Hiện chưa có hình ảnh rõ ràng hơn về hai mẫu UAV còn lại, dường như được ứng dụng thiết kế không cánh đuôi với cánh chính hình tam giác.

Trevithick cho biết loạt UAV mới cho thấy Trung Quốc đang phát triển nhiều mẫu phi cơ trợ chiến để vận hành tại các căn cứ đất liền, cũng như trên tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công.

"Tiêm kích tàng hình J-20S hai chỗ ngồi được nhận định sẽ là phi cơ điều khiển UAV trợ chiến. Máy bay cảnh báo sớm KJ-500 cũng có thể trở thành một phần hệ thống tác chiến hỗn hợp giữa phi cơ có người lái và UAV của Trung Quốc. Thậm chí có người cho rằng oanh tạc cơ H-6 có thể phóng UAV chiến thuật", Trevithick cho hay.

UAV cỡ lớn được phủ bạt vàng nâu trên đường phố Bắc Kinh trong ảnh công bố ngày 17/8. Ảnh: War Zone

Trung Quốc dự kiến tổ chức duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9. Quân đội Trung Quốc sẽ giới thiệu các lực lượng chiến đấu mới cùng những loại vũ khí đã có trong biên chế được chế tạo để "phục vụ những cuộc chiến tương lai", song không nêu rõ loại nào.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, Aviationist, AFP)