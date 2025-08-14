Loạt UAV phát hiện khí độc, nạn nhân mắc kẹt do Việt Nam sản xuất

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức từ 14 đến 16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ). Sự kiện giới thiệu nhiều loại UAV hiện đại phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Trong ảnh là UAV sáu cánh quạt do CT Group chế tạo, có khả năng phát hiện sớm nơi xảy ra cháy để cảnh báo. Thiết bị nặng tối đa 25 kg, hoạt động trong khoảng cách 20 km, với thời gian 30-60 phút tùy tải trọng, mang ống bơm, thiết bị chữa cháy lên nhà cao tầng.

Mới đây CT Group đã ký kết về việc xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc. Các máy bay hạng nặng này tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%.