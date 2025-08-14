Loạt UAV phát hiện khí độc, nạn nhân mắc kẹt do Việt Nam sản xuất

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức từ 14 đến 16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ). Sự kiện giới thiệu nhiều loại UAV hiện đại phục vụ cứu nạn, cứu hộ.
Trong ảnh là UAV sáu cánh quạt do CT Group chế tạo, có khả năng phát hiện sớm nơi xảy ra cháy để cảnh báo. Thiết bị nặng tối đa 25 kg, hoạt động trong khoảng cách 20 km, với thời gian 30-60 phút tùy tải trọng, mang ống bơm, thiết bị chữa cháy lên nhà cao tầng.
Mới đây CT Group đã ký kết về việc xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc. Các máy bay hạng nặng này tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%.
Một loại UAV khác tên Hera đa nhiệm do Công ty Real-time Robotics (đơn vị trong nước, trụ sở ở Khu công nghệ cao TP HCM) sản xuất, giá thành khoảng 40.000 USD. Với kích thước 57x36 cm bằng thép chịu lực, UAV có thể mang thiết bị cứu hộ, cứu nạn nặng hơn 30 kg, tầm hoạt động 15 km.
Thiết bị bay trang bị camera xử lý dữ liệu hình ảnh vượt xa tầm nhìn của mắt người và cảm biến Lidars đo khoảng cách đến vật thể, bề mặt, vẽ bản đồ 3D.
Bộ điều khiển của UAV Hera kết nối 4G, wifi, bluetooth có màn hình hiển thị ảnh nhiệt, khả năng tìm người mắc kẹt trong đống đổ nát, dưới sông, biển...
Cạnh đó, thiết bị bay không người lái do Công ty Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) chế tạo với ba cánh quạt, kiểu dáng như chuồn chuồn. Máy có hai ống phóng, gắn đạn chứa bột chữa cháy ABC.
Đại diện Công ty Z113 cho biết, UAV có thể phóng đạn dập đám cháy ở căn phòng rộng 27 m3 ở tòa nhà cao tầng. Giá máy khoảng 700 triệu đồng, mỗi viên đạn phóng 3 triệu đồng. Hiện Kiểm lâm Sơn La đã trang bị UAV này để bảo vệ rừng.
Trạm bay tự động để máy bay sạc pin, cất hạ cánh bay đến nơi hoả hoạn. Máy còn có chức năng báo vị trí cho lực lượng chữa cháy dưới mặt đất.
Nhiều loại UAV nhỏ hơn do các công ty trong nước chế tạo để hỗ trợ chữa cháy tại nhà cao tầng, chung cư.
UAV là công nghệ quan trọng với khả năng ứng dụng rộng khắp trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, vận tải hàng hóa, quản lý đô thị, an ninh, quân sự, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...
Tại Việt Nam, một số đơn vị đang tham gia phát triển mảng sản phẩm này, song đơn hàng xuất khẩu còn khiêm tốn so với tiềm năng. Theo Markets & Data, thị trường UAV trong nước có quy mô 73 triệu USD năm 2023, dự kiến tăng lên 191 triệu USD năm 2031.
Ngoài UAV, một số robot chữa cháy thế hệ mới cũng được giới thiệu tại triển lãm.
Robot MFF-01 của Công ty 3HP chế tạo, nặng 660 kg, tốc độ 11,5 km/h, có thể leo dốc, vượt chướng ngại cao 3 m, phá tường, phía trên có gắn vòi phun nước 4.800 lít/ phút. Đây là robot chữa cháy đầu tiên do công ty trong nước sản xuất.
Thiết bị này có camera ảnh nhiệt, cảm biến phát hiện nhiều loại khí độc như HCN, CO, CO2 phát sinh từ vụ cháy để cảnh báo, mang cùng lúc hai băng ca để chở người gặp nạn. Ông Nguyễn Trung Hà, Phó giám đốc Công ty 3HP, cho biết robot có chi phí sản xuất khoảng 10 tỷ đồng, hiện được một số đơn vị đặt hàng phục vụ chữa cháy.
Cùng với máy móc hiện đại, sự kiện còn có nhiều thiết bị hỗ trợ cho lính cứu hoả như máy sử dụng công nghệ sóng radar tìm kiếm nạn nhân, gậy kéo dài gắn camera kết nối màn hình hiển thị để tìm người mắc kẹt trong môi trường chật hẹp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc triển lãm. Ông kêu gọi doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với mọi nguy cơ cháy nổ, thiên tai.
Triển lãm phòng cháy, chữa cháy trưng bày hơn 400 thiết bị, sản phẩm từ 17 quốc gia.
Quỳnh Trần - Đình Văn