Loạt UAV chữa cháy, cứu nạn do Việt Nam sản xuất

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức từ 14-16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ). Sự kiện trưng bày nhiều loại UAV hiện đại, được phát triển để phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

Trong ảnh là UAV sáu cánh quạt do CT Group phát triển, có khả năng phát hiện sớm nơi xảy ra cháy để cảnh báo. Thiết bị hoạt động trong khoảng cách 20 km, với thời gian từ 30-60 phút tuỳ tải trọng, mang ống bơm, mang thiết bị chữa cháy ở nhà cao tầng, trọng lượng tối đa 25 kg.

Vừa qua CT Group ký kết về việc xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc. Các UAV vận tải hạng nặng này có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%.