Loạt TV 4K 'khổng lồ' vừa về Việt Nam

TCL P715 75 inch (35 triệu đồng)

So với các model 4K phổ thông của Samsung và LG, TV 4K đời mới của TCL có ngoại hình bắt mắt hơn, với thiết kế thanh mảnh và viền màn hình mỏng. Hệ điều hành tích hợp là Android TV 9.0 nên có lợi thế khi có thể làm trung tâm của hệ thống nhà thông minh, hỗ trợ điều khiển các thiết bị Smart Home thông qua giọng nói và tích hợp trợ lý Google Assistant tiếng Việt. Bên cạnh đó, giá bán của sản phẩm cũng thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Hàn Quốc. Phiên bản 75 inch đang được định giá 35 triệu đồng, thấp hơn 5 đến 13 triệu đồng so với các đối thủ Hàn Quốc.

Mẫu TV 4K cỡ lớn tới từ Trung Quốc được trang bị màn hình 4K LED có tính năng tối mờ cục bộ Micro Dimming. Màn hình được làm mỏng hơn so với các TV LED thông thường. TCL P715 cũng được trang bị công nghệ 4K HDR và âm thanh Dolby.