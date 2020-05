Loạt TV 4K cỡ lớn vừa giảm giá

Samsung RU7100 (giảm 1 triệu đồng)

RU7100 là dòng Smart TV 4K có nhiều kích cỡ nhất năm ngoái, với các lựa chọn từ 43, 50, 55 tới 58, 65 và 75 inch. So với một năm trước, lúc mới xuất hiện, giá của RU7100 bằng nửa so với mức niêm yết. So với tháng trước, giá của các model 50, 55 và 65 inch tiếp tục hạ thêm 1 triệu đồng, còn lần lượt 9,8 và 11 triệu đồng.

Thiết kế của RU7100 tối giản với mặt sau gọn, dây cáp có thể giấu ở chân đế. Vì sản phẩm giá thấp, Samsung chỉ sử dụng chất liệu chủ yếu bằng nhựa cho khung vỏ và viền màn hình. Dòng TV 4K này sử dụng tấm nền LED viền, hỗ trợ công nghệ UHD Dimming, tuy nhiên, độ tương phản và độ sâu của màu đen ở mức trung bình.

RU7100 dùng nền tảng Tizen do nhà sản xuất Hàn Quốc phát triển riêng. Dù không đa dạng như nền tảng của Google, kho ứng dụng đủ dùng với nhiều phần mềm truyền hình, giải trí của Việt Nam.