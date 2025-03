Loạt tranh AI trên sàn đấu giá của Christie's

Hai tấm thảm Jacquard (loại vải có hoa văn) - Marie Antoinette After the Singularity #1 (trái) và Marie Antoinette After the Singularity #2, do xưởng nghệ thuật số Factum Arte hợp tác bảo tàng Misalignment AI (San Francisco), ca sĩ Grimes và nhiều nghệ sĩ thị giác sản xuất. Sợi vải được chọn lọc kỹ lưỡng về màu sắc, chất liệu để tác phẩm đạt độ sáng, sắc thái đa dạng. Christie's định giá mặt hàng từ 40.000 đến 60.000 USD.

Nhân vật trên thảm là Rococo Basilisk trong hình dạng hoàng hậu Pháp Marie Antoinette (1755-1793), là "siêu trí tuệ nhân tạo đầy thù hận". AI tạo ảnh theo phong cách Rococo, lấy cảm hứng từ khái niệm "điểm kỳ dị công nghệ" (technological singularity) - giả thuyết về thời điểm con người không thể kiểm soát sự phát triển của máy móc trong tương lai. Theo Grimes và đại diện bảo tàng Misalignment, Rococo Basilisk gợi nhớ Roko's Basilisk - thí nghiệm giả định về một AI đáng sợ, trừng phạt những ai không đóng góp cho sự phát triển của nó.

Cả hai cho rằng hoàng hậu Pháp và AI có nhiều điểm chung, cùng bị nhiều người phản đối. Bà Marie Antoinette nổi tiếng với lối sống xa hoa không hợp lòng dân, nhận án chém đầu từ chính quyền Cách mạng Pháp còn các tác phẩm của AI bị chỉ trích "không có hồn", ít có tác phẩm mang tính trường tồn.