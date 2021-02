Loạt trang phục, phụ kiện xa xỉ của Soo Young

Người đẹp dự họp báo quảng bá phim "Tell me what you saw" năm ngoái với "cây" Bottega Veneta gồm: jumpsuit gam trung tính giá 3.000 USD và sandals xoắn ốc 1.220 USD. Xu hướng thắt dây sandals ngoài quần thịnh hành năm ngoái, được nhiều sao Âu Mỹ ứng dụng trong cuộc sống thường nhật. Ảnh: TvDaily.