Điện thoại Robot Phone được bán vào tháng 3

Honor trưng bày Robot Phone - điện thoại gắn cánh tay robot chứa ống kính - tại CES 2026 và cho biết sẽ bán máy vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Honor lần đầu công bố ý tưởng Robot Phone vào tháng 10/2025 và khi đó nhiều người đánh giá đây là thiết kế "viển vông", mang tính trình diễn thay vì sẽ được bán ra trên thị trường. Tuy nhiên, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2026, khai mạc ngày 8/1 ở Las Vegas, hãng đã thu hút sự chú ý khi trưng bày nguyên mẫu của sản phẩm.

Điểm nhấn của máy là cụm camera gắn trên hệ thống gimbal và cánh tay robot. Khi đóng, mặt sau máy vẫn giống smartphone phổ thông với cụm camera lớn màu đen. Khi được kích hoạt, cánh tay robot sẽ mở ra, cho phép ống kính xoay chuyển linh hoạt ở nhiều góc độ khác nhau. Thiết kế này gần giống dòng camera chống rung DJI Osmo Pocket, nhưng được thu nhỏ, nằm gọn trong smartphone.

Nguyên mẫu Robot Phone của Honor tại CES 2026. Ảnh: Digital Trends

Do phải dành không gian cho hệ thống cơ khí phức tạp, Robot Phone dày và lớn hơn so với smartphone thông thường, đi ngược xu hướng siêu mỏng mà các hãng điện thoại đang theo đuổi.

Tại khu vực trưng bày, Honor chưa cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm, nhưng có thể chứng kiến nhân viên của hãng trình diễn sản phẩm, cho thấy khả năng vận hành mượt của cánh tay robot. Việc xếp gọn gàng hệ thống vào thân máy được một số trang công nghệ coi đây là "kỳ tích về kỹ thuật cơ khí chính xác".

Nhiều năm qua, giới công nghệ thường xuyên phàn nàn về sự nhàm chán trong thiết kế smartphone, khi hầu hết sản phẩm đều ở dạng thanh tương tự nhau. Điện thoại gập phần nào mang lại làn gió mới, trong khi Robot Phone được đánh giá cao về sự táo bạo, đáp ứng nhu cầu của nhóm nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, sản phẩm không phải lựa chọn của số đông người dùng.

Hiện Honor vẫn giữ kín thông số kỹ thuật, cấu hình như chip xử lý, dung lượng pin, độ phân giải camera. Hãng cho biết phiên bản hoàn thiện với cánh tay robot có thể hoạt động theo phần mềm mà không cần tác động thủ công sẽ được trình diễn tại triển lãm di động MWC 2026 ở Barcelona tháng 3, sau đó sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc.

Huy Đức (theo The Verge, Cnet, Digital Trends)