Loạt tàu hàng bị tấn công trên Eo biển Hormuz

Ít nhất ba tàu hàng bị tấn công trên Eo biển Hormuz hôm nay giữa căng thẳng chiến sự Iran, trong đó một tàu đã bốc cháy và phải sơ tán thủy thủ.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 11/3 ghi nhận ít nhất ba trường hợp tàu hàng bị tấn công khi di chuyển trên Eo biển Hormuz, "nút thắt cổ chai" ở Vùng Vịnh.

Vụ tấn công mới nhất được ghi nhận vào khoảng 2h05 GMT (9h05 giờ Hà Nội) trên vùng biển cách Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khoảng 93 km về phía tây bắc, bởi "đạn không rõ loại". UKMTO cho biết thủy thủ đoàn vẫn an toàn và vụ tấn công không gây ra tác động môi trường.

Trước đó, một tàu hàng khác bị trúng tập kích trên vùng biển phía tây bắc Ras al-Khaymah của UAE, cách bờ biển hơn 40 km. Một tàu bị tấn công và bốc cháy khi di chuyển qua vùng biển phía bắc Oman, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

"Tàu thuyền được khuyến cáo cẩn trọng khi di chuyển qua vùng biển và nên thông báo mọi diễn biến đáng ngờ trong lúc chờ cơ quan chức năng điều tra các sự cố", UKMTO viết trong thông cáo.

Xuồng cao tốc của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển quanh một tàu chở dầu trong cuộc diễn tập trên Eo biển Hormuz ngày 17/2. Ảnh: AFP

Các vụ tấn công xảy ra vài tiếng sau khi Mỹ tuyên bố phá hủy hàng loạt tàu rải thủy lôi của Iran gần Eo biển Hormuz hôm 10/3, nhằm ngăn nguy cơ phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược đang kiểm soát khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu.

Sau khi Mỹ - Israel mở chiến dịch với Iran từ ngày 28/2, Tehran đã tuyên bố sẽ không cho phép "dù chỉ một giọt dầu mỏ" được vận chuyển qua eo biển, khiến thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh và làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt tại châu Á.

Một số tàu chở dầu được cho là có liên hệ với Iran vẫn tiếp tục đi qua Hormuz. Nhiều tàu thực hiện hành trình theo kiểu "bóng đêm", tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) vốn dùng để theo dõi vị trí tàu.

Công ty an ninh Neptune P2P Group cho biết kể từ ngày 8/3 đã có 7 tàu đi qua Eo biển Hormuz, trong đó 5 tàu liên quan các công ty vận tải gắn với Iran.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Công ty theo dõi thị trường hàng hóa Kpler cho biết Iran đã nối lại xuất khẩu dầu thô từ cảng Jask bên vịnh Oman. Một tàu chở dầu đã nhận khoảng hai triệu thùng dầu tại cảng này ngày 7/3.

Amin Nasser, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Aramco của Arab Saudi, tuần qua cảnh báo việc tàu chở dầu không thể đi qua Eo biển Hormuz sẽ gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

Thanh Danh (Theo BBC, Reuters, 1News)